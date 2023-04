Het is ongetwijfeld toepasselijker voor een schrijver om met een glas sekt te lunchen dan met brokken tiramisu

Op maandagmiddag rond een uur of twee betrad een oudere heer restaurant Da Capo in de Schulerstraße in Wenen, zijn blik bleef even op mij rusten alsof hij mij kende, maar misschien vond hij dat ik naar de kapper moest.

Ik moest twee keer kijken om te zien dat de heer Peter Handke was. Hij had naast mij plaatsgenomen. Zijn jas hield hij aan, toch wekte hij geen gehaaste of kouwelijke indruk. Sommige mensen houden hun jas aan omdat die hun huis is geworden. Mijn moeder vertelde regelmatig over een jongetje dat zijn jas nooit uitdeed omdat hij vreesde dat die gestolen zou worden. Ook een reden de jas nooit uit te doen.

In 1966, tijdens een bijeenkomst op Princeton van de legendarische Gruppe 47, had Handke de daar aanwezige schrijvers ervan beschuldigd te lijden aan Beschreibungsimpotenz. Ik laat dat woord onvertaald, we volstaan met de mededeling dat er diverse soorten en diverse gradaties van impotentie bestaan.

Handke bestelde een glas sekt. Andere gasten in Da Capo leken de Nobelprijswinnaar niet te herkennen, maar misschien was men uitermate discreet.

Zelf zat ik achter een groot stuk tiramisu. Ik schaamde me. Het is ongetwijfeld toepasselijker voor een schrijver om met een glas sekt te lunchen dan met grote brokken tiramisu. Vermoedelijk is sekt ook duurzamer dan tiramisu.

Handke nam het restaurant in zich op, hij dronk het glas voor tweederde leeg, wenkte toen de ober, liet een royale fooi van drie euro achter en verdween.

Hij was die maandagmiddag veruit de weemoedigste gast in Da Capo. Kort daarop keerde ik terug naar mijn hotel, vastbesloten elke Beschreibungsimpotenz met nog meer bezetenheid te lijf te gaan. In Wenen was ook het woord ‘fanatiek’ op zijn plaats.

Als fanatiek bestrijder van diverse soorten impotentie, laat mij zo uw huis betreden.