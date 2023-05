Het is onbehaaglijk dat een voormalige tasjesdief uit Caracas in mij woont, maar het verklaart ook een hoop

Op een ochtend werd ik om half 5 gewekt door mijn zoon die door de slaapkamer schreeuwde: ‘Papa Arnon.’ Waarop ik antwoordde: ‘Ik ben papa Arnon niet, ik ben Papito.’

Een paar dagen daarvoor had ik met behulp van een geleerde definitief vastgesteld dat vanaf mijn vroegste jeugd de ziel van een overledene in mij woont. Deze man, de overledene was een man, werd Papito genoemd en hier volgt kort zijn levensverhaal.

Hij werd in 1947 geboren in Buenos Aires als zoon van een Moldavische vader en een Griekse moeder. Op zijn 18de ging hij naar Caracas, Venezuela, waar hij zich ontwikkelde tot een ambachtelijke tasjesdief. Hij stal zonder aanzien des persoons, hij was nooit gewelddadig en hij was er trots op dat hij in sommige kringen ‘El Mago’ werd genoemd, de magiër: zo behendig reeg hij tasjes aan zijn arm.

Op zijn 22ste echter liet hij zich verleiden mee te doen aan een overval, waarbij hij een winkelier levensgevaarlijk verwondde. Papito belandde in de gevangenis, waar hij vriendschap sloot met een missionaris die hem in contact bracht met de gedichten van Osip Mandelstam. In januari 1971 kwam Papito om het leven bij een gevangenisopstand.

Waarom hij mij heeft uitgezocht als drager van zijn ziel is mij onduidelijk. In sommige tradities wordt de dode die bezit neemt van een levende een ‘Dibbuk’ genoemd, hem wordt vaak kwaadaardigheid verweten.

Papito is goedaardig. Op vragen van vrienden of Papito moet worden uitgedreven, antwoord ik steevast: ‘Laat maar, hij zit er nu al zo lang.’

Natuurlijk is het onbehaaglijk dat een voormalige tasjesdief uit Caracas in mij woont, maar het verklaart ook een hoop.

Nu weet u hoe het komt dat mijn zoon mij Papa Papito noemt. Soms ook, als hij in een goed humeur is, roept hij door de straten: ‘Papa Arnon Papito.’