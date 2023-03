Het is nu duidelijk hoever Netanyahu gaat om zijn wankele, uiterst rechtse wanhoopscoalitie te behouden

De wereld moet druk blijven uitoefenen op de Israëlische premier Netanyahu om de rechtsstaat te beschermen. Uitstel betekent immers geen afstel.

Met massale protesten heeft de Israëlische bevolking vooralsnog weten te voorkomen dat de rechterlijke macht wordt uitgekleed en de democratie tot een bedenkelijk niveau werd uitgehold. Het is een klein lichtpuntje in een verder compleet uitzichtloze situatie waarin Israël, dankzij de uiterst rechtse en conservatief-orthodoxe wanhoopscoalitie van premier Benjamin Netanyahu, is gestort.

Het wankele verbond dat de 73-jarige Netanyahu met extremistische partijen heeft gesloten om voor de zesde keer het land te mogen regeren en zo bovendien juridische vervolging te voorkomen, keert nu als een boemerang terug om het land te splijten. Zelden zijn zoveel Israëliërs de straat opgegaan om naar eigen zeggen de democratie te beschermen. Maandag lag vrijwel het hele land plat uit protest tegen de omstreden plannen van het kabinet. Ook vanuit de EU en de Verenigde Staten klonken ongebruikelijk diepe ‘zorgen’ aan het adres van de Israëlische bondgenoot.

De ophef is ontstaan omdat de regering het vetorecht van het Hooggerechtshof wil inperken en bovendien meer zeggenschap eist in de benoeming van rechters. In de praktijk zou dit betekenen dat het Hof geen stokje meer kan steken voor wilde beleidsvoornemens uit extreem-rechtse of orthodoxe hoek, zoals het scheiden van vrouwen en mannen op het strand, het inperken van de rechten van lhbti’ers of migranten of het nog verder wetteloos koloniseren van de bezette Palestijnse gebieden.

Afgelopen weekend begon het ook tot de regeringscoalitie door te dringen dat de omstreden plannen de bevolking te ver gaan en dat een te grote verdeeldheid gevaar betekent voor de nationale veiligheid. Nadat Netanyahu eerst nog de dissonante minister van Defensie, Yoav Gallant, de laan uit stuurde, maakte hij een dag later onder druk alsnog een draai en stelde de omstreden wet uit tot mei.

Maar met het uitstel is de rust in Israël nog niet gekeerd. Integendeel; waarschijnlijker is de bevolking nu pas echt op haar hoede. Het is nu immers duidelijk hoe ver Netanyahu wil gaan om zijn wankele coalitie te behouden. Dat bewees hij dinsdag opnieuw toen bekend werd dat hij de ultranationalistische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, een eigen nationale garde heeft beloofd in ruil voor zijn instemming met het uitstel. Gevreesd wordt dat Ben Gvir deze gewapende elitetroepen vooral als knokploeg zal inzetten tegen de Arabische bevolking.

Te verwachten valt dat het geweld op de Westelijke Jordaanoever hierdoor alleen maar toenemen, wat onvermijdelijk zal leiden tot een nieuwe geweldspiraal tussen de Palestijnse verzetsbewegingen en het Israëlische leger. De hoop op vrede of op een tweestatenoplossing is inmiddels lang vervlogen. Maar deze vicieuze cirkel van geweld, repressie, wraak en verharding aan beide kanten komt nooit ten einde als de wereld blijft wegkijken. Er moet nu (internationale) druk blijven op Netanyahu om de rechtsstaat en de democratie te respecteren; daaronder vallen ook de rechten van Palestijnen op hun geboortegrond en een leven in vrijheid.