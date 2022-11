‘Kijk eens papa’. Ik zit aan de keukentafel aantekeningen uit te werken van een gesprek dat ik eerder die dag had gehad met een vriendin. Het ging over het WK. Zij kijkt uit principe niet en ik vind haar slim en leuk, dus ik begon weer eens aan mezelf te twijfelen en dacht ook dat er misschien nog een column in zat (nee). Het is nog middag, maar al donker buiten. En koud, zo koud. Ik zit verstopt in een witte wollen trui die tot aan mijn kin dichtgeritst zit en heb een witte wollen muts op mijn hoofd, als een kabouter met een drugskater die zit bij te komen van Sensation White. Mijn dochter, de oudste (7), staat aan het hoofd van de tafel. Het warme, gele licht van de hanglamp valt over haar gezicht. Ze heeft haar mouwen opgestroopt en duwt haar handen in een homp deeg, die over een uur als een appeltaart uit de oven zal komen.

‘Kijk eens’, zeggen kinderen. Ouders kijken dan en doen enthousiast over hetgeen hun kind laat zien, wat het ook is. Zo werkt het nou eenmaal. Dat zijn de regels. Maar nu wil ik even niet kijken. Niet omdat die aantekeningen die ik opschrijf nou zo belangrijk of verheffend zijn, maar omdat ik even niet enthousiast wil doen. Net ben ik thuis gekomen, na een te weinig productieve werkdag en een mislukt bezoek aan het stadsdeelkantoor (dat was gesloten). Kleine, verwaarloosbare tegenslagen. Een lullige opmerking van een lezer over een column. Een vervelende gedachte. Een zin uit een nieuwsbericht. Dingen die er doorgaans niet toe doen, maar in deze kille, grijze dagen van dovend licht net wat puntiger landen en net wat langer blijven kleven.

Niets ergs, hoort erbij. Het komt en het gaat, zoals de waan en de dag. Maar in deze bewolkte, wankele weken wil ik me vaak even verstoppen en met rust gelaten worden. Onzichtbaar zijn. Diep weggestoken in een wollen trui, met een wollen muts op mijn hoofd, aan de eettafel in een aantekeningenboekje krabbelen terwijl het leven om mij heen zich niets van me aantrekt en me niet nodig heeft. Even niet gevraagd worden ergens naar te kijken.

Ik doe het wel. Natuurlijk. Omdat kinderen nu eenmaal vragen en ouders nu eenmaal kijken. Omdat haar behoefte gezien te worden altijd belangrijker is dan mijn behoefte verborgen te blijven. ‘Kijk eens’, zegt ze. Ik kijk op, naar haar armen die in de stalen kom verdwijnen. Naar de glinsterende schubjes van het eenhoorn-plaatje op haar trui. ‘Nee’, zegt ze, ‘naar mij.’ Ze vangt mijn blik. Haar ogen maken een snel, geamuseerd rondje over mijn muts, mijn trui en mijn gezicht. Dan glimlacht ze. ‘Mooi ben je.’