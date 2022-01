Het is niet verwonderlijk dat de weerstand tegen de lockdown groeit. We moeten met het virus leren leven

Winkelend publiek in de binnenstad van Utrecht gezien vanaf de Domtoren. . Beeld Robin van Lonkhuisen / ANP

De heropening van de scholen valt maandag samen met de laatste uren van Hugo de Jonge aan het roer in de coronacrisis. Hij begint de dag nog als minister, in de loop van de ochtend neemt Ernst Kuipers het over.

Een wisseling van de wacht biedt altijd mogelijkheden om de bakens te verzetten. Dat komt in dit geval prima van pas. Na bijna twee jaar waarin perioden van te grote ontspanning zich afwisselden met periodes van grote paniek, snakt het land naar een voorspelbaarder, minder wisselvallig coronabeleid. Dat we moeten ‘leven met het virus’ is door De Jonge wel vaak gepredikt, maar nauwelijks in praktijk gebracht. Het land werd steeds opnieuw overvallen en te vaak was het kabinet bezig met het uitvechten van de vorige oorlog.

Dat geldt ook voor de huidige lockdown. Het kabinet wilde nu eens niet als laatste van Europa reageren op de opkomst van een nieuwe virusvariant. Dat was op zichzelf verfrissend, maar drie weken later is het resultaat dat Nederland als enige van Europa nog steeds in een vrijwel totale lockdown zit, met alle sociale, emotionele en economische gevolgen van dien. Niet omdat in de buurlanden minder besmettingen zijn, wel omdat ze het daar dit keer proberen zonder de botte bijl.

Groeiende weerstand niet verwonderlijk

Geen wonder dat de weerstand hier groeit, ook onder de mensen die zich allerminst verzetten tegen vaccinatie of tegen een serieuze omgang met het virus. Wanneer gaan we er nou eens écht mee proberen te leven? Een dwingender testbeleid en het eerder boosteren van onderwijsgevenden en jongeren had de heropening van de scholen bijvoorbeeld minder spannend kunnen maken. Waarom heeft nog altijd driekwart van de scholen de ventilatie niet op orde? Zou het echt onmogelijk zijn om veilig te winkelen, zonder dat het te druk wordt tussen de kledingrekken? Kan iemand nog uitleggen dat de sluiting van musea en bioscopen veel besmettingen voorkomt? Dragen de restricties voor het sporten, zeker buiten, wezenlijk bij aan de volksgezondheid?

Zeker nu het karakter van omikron zich steeds scherper aftekent, is een herziening van de koers gewenst. Ja, meer mensen worden besmet, maar de ziekteverschijnselen blijken echt mee te vallen. Het risico op overbelaste intensive care-afdelingen daalt zienderogen.

Dat kan niet langer zonder gevolgen blijven voor het beleid. Ernst Kuipers kan in zijn eerste weken meteen het verschil gaan maken.