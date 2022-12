Na het eten keek mijn vader op zijn telefoon. Hij fronste. Een berichtje van zijn onderbuurvrouw. Ze stuurde een foto. ‘Ze stuurt me altijd maar foto’s’, zei hij. Voordat ik kon en durfde te bedenken om wat voor foto’s het dan ging en daarna doen alsof ik dat niet gedacht had, draaide mijn vader het scherm naar mij toe. Het was een foto van een foto. Ik herkende het meteen, de beige bakstenen, de bruinrode dakpannen, die boom in de voortuin. Die boom stond er dus nog. Ik had zo vaak naar die boom, een spar, zitten staren, als ik binnen op de bank hing. Of als ik uit het raam van mijn zolderkamer naar buiten keek, richting de duinen aan de overkant van de straat.

Ik heb er maar kort gewoond, van mijn 12de tot ik mijn 18de op mezelf ging wonen. Het is niet het huis van mijn kindertijd, maar wel het huis van de scherpste herinneringen. Ik weet nog hoe het zonlicht op de houten vloer van de woonkamer viel. Hoe de muziek uit de oude speakers klonk. Eric Clapton, Vivaldi, Fugees, Barbra Streisand, Charles Aznavour. Hoe de schuur waar mijn brommer stond rook. Hoe de vloerbedekking op de zolderverdieping voelde onder mijn blote voeten. Hoe we in de zomer in de tuin aten. Hoe ik na mijn eindexamen op de bank zat te wachten tot ik gebeld werd met de uitslag. De geur van de duinen als ik na een warme dag terug naar huis fietste. Het knisperen van het gras in de vrieskou.

Ik weet ook nog hoe vreemd het was om weer thuis te komen toen mijn ouders, kort nadat ik uit huis was gegaan, hadden besloten uit elkaar te gaan. Hoe er elke keer als ik terugkwam weer iets veranderd was. Hoe ze aanvankelijk in verschillende kamers gingen slapen en hoe daarna mijn moeder als eerste verhuisde. Hoe het huis steeds leger werd en langzaam verstoken raakte van de spullen en geluiden en mensen die een huis tot een thuis maken. Hoe leeg het was toen het leeg was. En hoe ik voor het laatst de deur op slot deed.

Dat gebeurde bijna twintig jaar geleden. Mijn ouders verkochten het huis en kochten met de opbrengst allebei een flatje in de buurt. Op de foto van de foto die mijn vader me liet zien stond behalve ons oude huis ook een oranje balk met de tekst: Nieuw in de verkoop. ‘We zouden even kunnen gaan kijken’, opperde ik, ‘om te kijken hoe het er nu uitziet.’ Meteen daarna besefte ik wat voor slecht idee dat was.