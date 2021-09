De meteorologische herfst is begonnen, en zoals gebruikelijk werd dat bijna verlekkerd gemeld op de radio. Het is niet genoeg dat de gewone herfst op 21 september begint, want er is nog een andere, wetenschappelijk klinkende herfst, en die is er nu al!

Ik snap de preoccupatie met dit soort definities niet, maar dat komt misschien doordat ik ‘herfst’ meer een gevoel vind, dan iets concreets.

Toch maar eens ingedoken. Blijkt dat de meteorologische seizoenen al in 1780 vanuit praktische overwegingen zijn vastgesteld door een organisatie die onder leiding stond van de Duitse keurvorst Karl Theodor. En die Karl Theodor was wel een bijzonder type. Hij was niet geïnteresseerd in oorlog, maar des te meer in kunst en wetenschap. In datzelfde jaar, 1780, gaf hij de toen 24-jarige Mozart opdracht een opera te schrijven. Dat werd Idomeneo, en de première vond plaats in de aller-allereerste meteorologische winter.