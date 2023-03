Het is niet dat ik moderne kunst niet waardeer, maar uiteindelijk wil ik vooral weten wat de kunstenaar rookte en waar je het kunt kopen

We waren in Parijs, kinderloos en er stond geen rij. Terwijl het begon te schemeren, vlak voordat de lichtjes op de Eiffeltoren werden ontstoken, liepen mijn vrouw en ik het Centre Pompidou binnen. Er was een tijdelijke tentoonstelling die ze graag wilde zien, van Giuseppe Penone, een belangrijke kunstenaar uit de arte povera. Penone doneerde 328 van zijn tekeningen aan het Centre Pompidou, waarvan 241 de tentoonstelling hebben gehaald. Een van de eerste tekeningen die ik zag maakte gelijk indruk. Het was een schets die het midden hield tussen een boom en een gezicht. Het bleek een zelfportret geweest te zijn, dat Penone had gemaakt nadat hij een tijdje met gespiegelde contactlenzen had rondgelopen, om zo blindheid te simuleren. ‘Oké’, dacht ik.

Verderop hing een grafische afdruk waarin vagelijk een gezicht in te herkennen was. Patate heette het werk en de bijgaande tekst leerde dat Penone eind jaren zeventig gipsafdrukken van zijn gezicht in een aardappelveld had begraven. Terwijl ze groeiden, vulden de aardappels de lege plekken op en namen ze de vorm van zijn gezicht aan (?). Later werden de getransformeerde knollen in brons gegoten en samen met andere aardappelen gepresenteerd.

‘Ehm’, vroeg ik aan mijn vrouw, ‘is dit dan echt hoe hij de huur betaalde?’ Ze keek me aan met een blik die zei: dit is zeg maar het Centre Pompidou, een van de belangrijkste musea ter wereld en Giuseppe Penone is een wereldberoemde kunstenaar, dus: ja.

Het is niet dat ik moderne kunst niet waardeer (het werk van Penone is zo oorspronkelijk, zo creatief en zo aards dat ik bewondering en verwondering ervoer en tegelijkertijd somber werd van mijn eigen banale en nietige waardeloosheid), maar uiteindelijk wil ik toch vooral weten wat het was dat de kunstenaar rookte en waar je het kunt kopen.

We liepen door en kwamen bij het einde van de tentoonstelling. Aan een witte muur hingen vier afdrukken waarvan je misschien dacht dat het bladeren waren. Maar nee, het waren hersenen. Die had Penone gemaakt door de binnenkant van een schedel te bestrooien met koolstofpoeder en daarna plakband te gebruiken om de sporen zichtbaar te maken die de compressie van het brein in de schedel hadden achtergelaten. Dat plakband plakte hij weer op glazen platen, die hier nu aan de muur hingen. Penone was, zo vertelde het uitlegbordje, gefascineerd door het feit dat de zachte materie van de hersenen het harde bot van de schedel had doen veranderen. Het resultaat is volgens hem als een landschap, met markeringen van biologische en emotionele gebeurtenissen, die de sporen des tijds laten zien.

Kijk, dat bedoel ik dus.