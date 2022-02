Het is natuurlijk nogal wat, oorlogsvluchtelingen in huis nemen

Paulien Heesbeen (54) staat me al op te wachten, rillend in de avondkou zonder jas. Vreemd bezoek wordt direct gesignaleerd, op het woonwagenkamp in Haarlem. Ik heb met haar afgesproken omdat ze er dit weekend zes huisgenoten bij heeft gekregen in haar woonwagen. Of eigenlijk moet ik zeggen dertien, want haar hond Chucky heeft ook nog even zeven puppies op de wereld gezet. Het kost Paulien haar nachtrust. ‘Moeders heeft weinig melk, dus ik ben ze om de twee uur aan het voeden.’ Ze gebaart me op afstand te blijven van de grijze mormeltjes onder de warmtelamp. Chucky, een tamelijk intimiderend kijkende American Bully, heeft het niet zo op kraambezoek.

De huisgenoten waarvoor ik eigenlijk kom moet Paulien er nog bij roepen. Ze zijn nog geen etmaal geleden gearriveerd uit Oekraïne, maar zitten nu al in de verjaardagskring bij Pauliens dochter, een woonwagen verderop. Het zijn Svetlana (47) met haar dochter Maria (27) en kleinkinderen Alexander (2) en Sophia (1), en Svetlana’s zus Olga (37) met zoontje Max (7). Afgelopen donderdag besloten ze hun woonplaats Lviv in West-Oekraïne te verlaten. Drie echtgenoten bleven achter.

Het hielp dat Paulien aanbood hen op te komen halen, zegt Svetlana. ‘Want anders kun je wel vertrekken, maar waar moet je naartoe?’ Svetlana doet haar verhaal in adequaat Nederlands. Dat zit zo: rond de eeuwwisseling werkte ze vijf jaar in Noord-Holland als huishoudelijke hulp. De man die haar hielp met de taal, in ruil voor wat basisbeginselen Russisch, was ook de pianoleraar van Pauliens moeder. Sindsdien is ze ‘een vriendin van de familie’.

Paulien Heesbeen (rechtsonder) met haar nieuwe Oekraïense huisgenoten. Vlnr: Sophia, Svetlana, Alexander, Olga en Maria, en onder Max. Beeld -

Dus toen de pleuris dreigde uit te breken, kwam Paulien in actie. ‘Het is leuk dat ze de Haarlemse kerk nu verlichten in het blauw en geel van de Oekraïense vlag, maar je kunt de mensen beter direct helpen.’

De drie vrouwen en kinderen stonden bijna 24 uur in de rij voor de Poolse grens. Svetlana’s ledematen doen er nog pijn van. ‘Het was vreselijk, de hele nacht in de kou met die kleintjes, zonder dat we ze iets warms te drinken konden geven.’ En terwijl ze daar zo stonden, hoorden ze dat ergens verderop in die mensenmassa een baby was overleden aan onderkoeling.

Een Poolse kennis reed het gezelschap zaterdag van de grens naar het Duitse Dresden, waar ze overstapten in de auto van de man en schoonzoon van Paulien. ‘Het liefst was ik ze zelf gaan ophalen, maar ik zat dus ineens met die puppies.’

En nu slapen ze voorlopig in deze rijk gedecoreerde woonwagen, waar behalve Paulien en haar man ook al hun zoon en zijn drie kinderen wonen. Een beetje druk inderdaad, maar alles beter voor die kinderen dan een asielzoekerscentrum. ‘Ik heb tien kleinkinderen hier op het kamp, ze kunnen zo meedraaien met de rest.’ Dreumes Sophia rent al vrolijk door de woonwagen met de console van de spelcomputer van die kleinkinderen in haar knuistjes.

Svetlana en haar familie zijn vermoedelijk een van de eerste Oekraïense vluchtelingen die in Nederland particulier worden opgevangen, en Paulien wil er ook een politiek statement mee maken. Ze staat bij de komende raadsverkiezingen op de lijst voor Trots Haarlem, een lokale aftakking van de door Rita Verdonk opgerichte partij Trots op Nederland.

‘Ik hoop dat meer mensen dit voorbeeld volgen. Vrouwen en kinderen kun je veel beter opvangen bij particulieren dan in grote azc’s.’ Ze vindt dat een initiatief als Onder de Pannen, waarbij particulieren tijdelijk een kamer verhuren aan iemand in woningnood, gebruikt moet worden voor vluchtelingen. ‘Nu krijgen die voorrang op een sociale huurwoning, terwijl onze kinderen nooit aan de beurt komen.’

Het is natuurlijk nogal wat, oorlogsvluchtelingen in huis nemen. Maar haar moeder heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. ‘Zigeuners en woonwagenbewoners zijn toen massaal uitgemoord. Vanuit dat oogpunt vind ik dat je te hulp moet schieten.’

Ik vraag Paulien of ze eerder vluchtelingen in haar woonwagen heeft gehad, bijvoorbeeld toen in 2015 de Syrische oorlog veel mensen deze kant op dreef. ‘Nee. Als ik eerlijk ben, had ik toch het idee dat er destijds vooral mannen met dure Nike-schoenen en de nieuwste iPhones hierheen kwamen. Nu zijn het vrouwen en kinderen. De mannen blijven daar om hun land te verdedigen.’

Ze hoopt dat het niet vervelend klinkt, maar Oekraïne staat haar naderbij dan Syrië. ‘Ik ken deze mensen ook persoonlijk, dan handel je sneller.’ Aarzelend: ‘Ik weet niet of dat goed of fout is.’ Het lijkt mij vooral een menselijk trekje.