Het is klein, het is groot, het is de problematiek van de wereld en toch is het de Consumentengids.

De Tweede Kamer na een reces is net als elke groep mensen – scholieren, collega’s – die elkaar na een vakantie weer zien. Vlak voor het Vragenuur babbelen de Kamerleden over hun vakanties. Gedempt-enthousiaste toon.

‘O, lekker.’

‘Knus.’

Vera Bergkamp heeft een leuke jurk aangetrokken, roze met donkerrode vlekken, of andersom. Rob Jetten heeft een vakantiebaard. Of nou ja, vakantiebaard, hij had die baard in december genomen om het Marokkaanse voetbalelftal te steunen bij het WK, en nadat Marokko eruit lag, deed hij een poll op Instagram of hij de baard moest houden. Daarna hield hij de baard.



Aaf Brandt Corstius doet voortaan eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Er zijn minder omslachtige manieren om toe te geven aan het verlangen naar gezichtsbeharing, maar mannen hebben nu eenmaal altijd een onzinnig excuus nodig om van baardloos naar baard te gaan. Vooral als ze publieke functies bekleden. Net als een schoolklas die prompt na de kerstvakantie de dag begint met een blokuur Duits over Faust, moet de Kamer acuut in de taaie materie: ‘Onderzeese internetkabels in Nederland erg kwetsbaar voor sabotage’. Pas daarna zullen ze mogen praten over op het sappige, Kassa-achtige deel van dit Vragenuur: energiebedrijven die moeilijk bereikbaar zijn.

Gelukkig maakt VVD-lid Queeny Rajkowski, het Kamerlid dat de vragen over de internetkabels stelt, een poëtische fout. Ze gaat het hebben over, zegt ze, ‘een op het oog ongeïnteresseerde grijze kabel in de zee.’ Ze bedoelt een op het oog oninteressante grijze kabel in de zee. Maar dat ongeïnteresseerde maakt het zo mooi. Je ziet hem voor je, de ongeïnteresseerde grijze kabel.

Terwijl Queeny Rajkowski verder spreekt – ‘De tijd van naïef zijn is voorbij’ – gaan de gedachten van sommige mensen in de zaal uit naar de ongeïnteresseerde kabel in de zee, die het niks kan schelen of hij tot ontploffing wordt gebracht, gehackt of anderszins gesaboteerd.

Kabels in zee zijn hartstikke belangrijk, maar de boel komt pas tot leven als Renske Leijten (SP) begint over energiebedrijven die de telefoon niet opnemen. Dat is een lekker Consumentenbondonderwerp. Sterker nog, de Consumentenbond heeft zelf naar buiten gebracht dat energiebedrijven de telefoon niet snel genoeg opnemen.

‘We kunnen niet zonder energie’, begint Leijten haar betoog, om na een hele tijd geagiteerd praten uit te komen op de proef op de som die ze die ochtend zelf genomen heeft: je moet soms dertien minuten in de wacht staan als je belt over je energierekening.

‘Ga maar eens dertien minuten in de wacht hangen,’ zegt ze omineus.

Ergens weet Renske Leijten misschien dat die dertien minuten misschien een beetje een anticlimax zijn. Daarom zet ze veel stevige taal in – ze is dol op het woord ‘fatsoenlijk’ – en lichaamstaal. De armen over elkaar. Of de armen juist breeduit. Aanhoudend nee schudden als Rob Jetten, die voor dit alles verantwoordelijk is, aan het woord is. Wegkijken als Rob Jetten aan het woord is. Een hand in de zij én wegkijken én nee schudden als Rob Jetten over de hele kwestie zegt: ‘Ik zou hem toch even willen afpellen.’

Leijtens collega’s en rivalen sluiten zich bij haar aan, want wie is het er nou niet mee eens dat je bejaarden moet steunen die thuis rillend van de kou een energiebedrijf proberen te bellen om te weten te komen hoe hoog hun rekening wordt?

Het is klein, het is groot, het is de problematiek van de wereld en toch is het de Consumentengids.

Dat wil je, als politicus.

En toch is er iemand die maatschappelijke problemen altijd nog dichter bij huis weet te brengen, en dat is Caroline van der Plas. Later op de middag, als de debatonderwerpen voor de komende tijd worden bepaald, zet zij het medicijnentekort op de agenda. Nee, nee, kleiner maken: ze vertelt over een man die op Twitter op zoek was naar een anti-epilecticum dat nergens meer te krijgen was.

Nee. Nóg kleiner maken.

‘Ik was gisteren zelf bij de apotheek’, zegt Van der Plas, ‘en de apotheker zei tegen mij: Het wordt nog veel erger.’

Als de apotheker van Caroline van der Plas het zegt, dan is het zo.