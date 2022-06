Het is in tijden van polarisatie onze taak tegenstellingen te verkleinen

‘Ik stoor me enorm aan de kop op de voorpagina van de editie van vandaag, 10 juni: Minister op ramkoers’, schreef een lezer vrijdagochtend. ‘Zou moeten luiden: ‘Minister pakt eindelijk door’.’

Het ongemak van deze lezer had ik zelf donderdagavond ook. Iets na negenen mailde ik aan de avondchef: ‘Ik aarzel over de kop. Het debat is gebaat bij minder polarisatie.’ Daarom stelde ik een alternatief voor: ‘Van der Wal gaat veeteelt wél saneren.’

De avondchef veranderde de kop en stuurde de nieuwe pagina’s naar de drukkerij. Door een misverstand zijn die uiteindelijk niet gedrukt, vanzelfsprekend tot ons ongenoegen.

Hoop op een oplossing

Als journalisten zetten we problemen in de samenleving graag op scherp, in de hoop dat dit tot maatschappelijk debat leidt en idealiter ook nog tot een goede oplossing. Inmiddels is het debat in sommige kwesties zo gepolariseerd, dat er juist geen gesprek meer plaatsvindt. In dat geval zien we het als onze taak tegenstellingen te verkleinen, zodat er alsnog een gezonde discussie kan plaatsvinden. Het debat over de toekomst van de veeteelt is zo’n kwestie.

Er komen elke dag discussies bij die verzanden in een verlammende polarisatie. Zelfs de ongelukkige valpartij van voormalig minister Sander Dekker bleek aanleiding voor een vurig debat tussen racefietsers en niet-racefietsers. ‘Het vrijetijdsverkeer mag inmiddels worden toegevoegd aan de alsmaar langer wordende lijst van onderwerpen waarover Nederlanders elkaar in de haren vliegen’, schreef verslaggever Robert van de Griend daarover.

In plaats van dat racefietsers en niet-racefietsers in gesprek gaan over hoe ze kunnen voorkomen dat er ongelukken gebeuren, gaan ze elkaar verbaal te lijf. Elk kamp voelt zich het slachtoffer van de ander en kijkt vooral niet kritisch naar zichzelf, zo’n discussie kan nooit goed aflopen. Het zou veel logischer zijn als racefietsers en niet-racefietsers de handen ineen zouden slaan en zouden pleiten voor veel bredere fiets- en wandelpaden, waarbij weggebruikers met verschillende snelheden van elkaar worden gescheiden.