Het is handig om met iemand samen te leven die jou beter kent dan jij jezelf. Maar ook confronterend

Mijn vrouw nam een slok van haar rode wijn. ‘Ik zie het mezelf nog wel doen’, zei ze, ‘maar jij gaat echt dood daar.’ Ze glimlachte erbij. We zaten op een bank, in een hoekje van een restaurant. Onze dochters waren thuis, onder toezicht van het oppassende overbuurmeisje, waar ze wél goed naar luisteren. Morgen zouden we naar een huis gaan kijken. Het was een fantastisch huis, bijzonder ruim, goed onderhouden, met een fijne keuken, veel slaapkamers en op loopafstand van een natuurgebied. Net binnen ons budget ook, als we tenminste niet hoefden te overbieden. Alleen, het stond in een geïsoleerde buitenwijk vol functionele maar nogal karakterloze huizen, buiten een dorp en op 35 minuten rijden van waar we nu wonen. De stad verlaten is één, en ook wel een stap waar ik aan toe ben – maar om nou gelijk neer te strijken in een afgelegen woonwijk in een natuurrijk, maar oersaai buitengebied waar ik niemand ken en het sociale hoogtepunt een supermarkt behelst, is misschien wat veel. Dus ik snapte het punt dat mijn vrouw maakte over sterven en knikte bevestigend.

Het is handig om met iemand samen te leven die jou beter kent dan jij jezelf. Handig, maar ook confronterend. Zoals altijd als we samen uit eten gaan, kwam het gesprek op emigreren. Een paar jaar geleden woonden we een tijdje in Portugal en de gedachte terug te keren, of het misschien eens te proberen in Noord-Spanje, heeft ons nooit helemaal losgelaten. Alleen, wat zou ik moeten doen daar? ‘Met alleen columns ga ik het niet redden’, zei ik. Nu knikte mijn vrouw bevestigend. Ze keek me aan. ‘Nee. En je bent ook geen ondernemer.’ Klopt. ‘Je bent geen gastheer.’ Klopt. ‘Je bent ook geen klusser.’ Eh, oké. ‘Je zou surfleraar kunnen worden, maar dan moet je echt beter leren surfen.’ Opeens was dit geen gesprek meer over verhuizen, maar een afrekening binnen het relationele circuit. ‘Ik dacht eerst nog wel dat je kok zou kunnen worden’, ging ze verder, ‘maar’ – ze schudde haar hoofd. Ik opperde dat ik nog best een bed and breakfast zou kunnen runnen. Misschien dan niet als gastheer, maar wel als een soort zwijgzaam manusje-van-alles die op de achtergrond allerlei kleine reparaties uitvoert.

Ze begon te lachen. Er zat vertedering in die lach, liefde ook wel. Maar vooral jaren aan observaties; observaties die in stilte waren verwerkt tot vuistdikke dossiers met vernietigend bewijs. Het was een lach die zei: ik hou van je, maar wie denk je in hemelsnaam dat je bent? Ze had, vanzelfsprekend, ook nu weer gelijk. Dus ja, misschien wordt het toch een afgelegen woonwijk in een natuurrijk, maar oersaai buitengebied waar ik niemand ken en het sociale hoogtepunt een supermarkt behelst. En daar dan maar dood gaan.