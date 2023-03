Het is goed dat het geloof in de markt als ‘almachtige probleemoplosser’ eindelijk tegengas krijgt

De Zuidas in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Politieke keuzen

De aanval is de beste verdediging is kennelijk het motto van Edwin van de Haar. In de Volkskrant van vrijdag 3 maart schrijft deze politiek filosoof dat niet het bedrijfsleven het probleem vormt van de crises die zich in deze tijd manifesteren, maar dat het juist de overheid is die op vele fronten jammerlijk faalt.

Daar heeft de Van de Haar op zich wel gelijk in. Maar waar hij compleet over zwijgt is de kernvraag: hoe komt dat? En daar gaat het nu juist om. De huidige overheid in veel westerse landen is het product van politieke keuzen die in veertig jaar tijd van stelselmatige afbraak van ambtelijke expertise en privatiseringen ertoe hebben geleid dat de overheid het ‘doen’ is verleerd. De Oostenrijks-Britse denker Friedrich Hayek die Van de Haar aanhaalt stond aan de wieg van de liberale anti-overheidspolitiek die hiervoor verantwoordelijk is. Wijze lieden als Herman Tjeenk WiIlink hebben jarenlang – helaas vergeefs – tegen deze ontwikkeling gewaarschuwd. Het is hoogst noodzakelijk dat van die dwaalweg teruggekeerd wordt. Dat zal een proces van jaren zijn; wat in veertig jaar is afgebroken, bouw je niet in een paar jaar weer op.

Eén voorbeeld: dertig jaar terug stond de Belastingdienst te boek als een van de best functionerende onderdelen van de rijksdienst. Dertig jaar later na een bewuste politiek van talloze bezuinigingsronden en reorganisaties is deze dienst in ernstig verval en dreigt een catastrofe van ongekende omvang. Maar Edwin van de Haar heeft het daar niet over en bepleit het ‘medicijn’ dat op aandringen van liberalen al een halve eeuw is bepleit: nog meer marktwerking, is zijn devies. Je vraagt je af: waar hoopt hij op?

Leendert Jonker, Sassenheim.

Marktwerking

Na het lezen van artikel over meer marktwerking van Edwin de Haar vraag ik mij toch af hoe het volgens hem gaat aflopen met de gezondheid van alle Nederlanders. Deze gezondheid is echt een van de grotere maatschappelijke opgave, maar zonder sturende overheid komt er bijvoorbeeld nog meer ongezond voedsel op de markt, want dat is goedkoop en verkoopt heel goed. En wie betaalt de prijs voor de gevolgen hiervan met meer Nederlanders met overgewicht? Niet de producenten of de aanbieders van het ongezonde eten, maar de overheid.

Micha Hoogewoud, Hoofddorp

Tegengas

Edwin van de Haar waarschuwt tegen een simplistische hetze tegen het bedrijfsleven, maar zijn betoog hangt van drogredenen en blinde vlekken aan elkaar. Zo is het nog maar de vraag wie in deze wereld echt profiteert van de ‘spontane en decentrale’ krachten van het vrije kapitalisme. Van de Haar heeft immers geen oog voor waar de reële kosten van onze recente welvaartsstijging liggen – soms is meer rijkdom juist het probleem. Bovendien is het twijfelachtig of grote bedrijven (zonder overheidssteun) wel creatief en soepel genoeg kunnen of willen zijn om snel te veranderen.

Omwille van de eenvoud ziet Van de Haar over het hoofd dat de ‘hetze’ daarom eigenlijk gericht is tegen een bepaald type ondernemingen of activiteiten en dat critici de overheid helemaal niet overal voor willen inzetten. De scheidslijn tussen publiek en privaat wordt door Van de Haar weliswaar als gegeven gepresenteerd, maar wat we publiek en wat privaat willen regelen blijft onderwerp van politiek. Na decennia krijgt het al te optimistische geloof in de markt als ‘almachtige probleemoplosser’ meer tegengas en dat is juist goed, want de raad van een oude tijdgeest leidt gemakkelijk tot zelfgenoegzaamheid.

Paul van Dijk, Utrecht

Geen overheidssteun

Als reactie op uw opiniestuk in de Volkskrant op vrijdag 3 maart, waarin Edwin van de Haar pleit voor meer vrije markt en minder overheidsbemoeienis, heb ik een voorstel. Kunnen we afspreken dat de markt dan ook niet meer de hand ophoudt bij de overheid en de belastingbetaler en geen euro meer krijgt aan overheidssteun, in welke vorm dan ook?

Rachel Broekmeulen, Utrecht