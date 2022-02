Het is geen misdaad dat Florence Price vergeten is

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Een paar jaar geleden had amper iemand van Florence Beatrice Price (1887-1953) gehoord. Maar kijk nu eens: het ene na het andere album verschijnt met daarop muziek van Price. Het Philadelphia Orchestra bracht een album uit met symfonieën dat subiet werd genomineerd voor een Grammy. Ook in Nederland is Price’ muziek aan postume opmars bezig. Op Soundscapes van Tosca Opdam en Alexander Ullmann, dat deze vrijdag uitkomt, staat het twee minuten durende The Deserted Garden.

De opmars gaat zelfs zo snel, dat Price nog vóór de meeste Nederlandse orkesten een noot van haar hebben gespeeld een straatnaam krijgt. Amsterdam krijgt een Florence Pricehof.

Wie was zij en vanwaar de plotselinge interesse? Price was de eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse componist wier werk door een van de grote Amerikaanse orkesten werd uitgevoerd: het Chicago Symphony Orchestra speelde haar Eerste symfonie in 1933. Vrouw én zwart: het waren twee handicaps voor een ambitieuze componist in een gesegregeerd land; de meeste conservatoria zouden haar op basis van haar afkomst niet aannemen. Desondanks zou ze een aardig oeuvre nalaten, met vier symfonieën. Maar een echte gevestigde naam werd ze bij leven niet.

De waardering valt samen met de opkomst van de Black Lives Matter-beweging. Je hoeft niet woke te zijn om je ongemakkelijk te voelen over het feit dat muziek van vrouwen in de klassieke concertzaal nogal ondervertegenwoordigd is, en dat werk van zwarte componisten er al helemaal bij uitzondering klinkt – een gevolg van de kansenongelijkheid uit het verleden, plus dat de demografie in Europa uit de tijd van de meeste muziek die we nu spelen nogal anders was dan nu.

Die canon moet nodig worden herzien, klinkt het uit activistische hoek. En Price? Die is moedwillig vergeten, genegeerd, bewust uit de concertzalen gehouden. Of dat laatste waar is, vraag ik me af. Los van de kansenongelijkheid, spelen er nog zoveel factoren een rol bij succes: smaak, mode, stijl, concurrentie (iedere componist concurreert ook nog eens met de doden), geluk, het toeval dat een dirigent overtuigd is van jouw partituren.

Inderdaad ontbreekt Price vooralsnog in de standaardwerken over muziekgeschiedenis. Maar ook dat is begrijpelijk. De geschiedenisboeken gaan uit van wat nieuw was, van revolutionaire stukken of stijlen die school maakten. De ironie van de zaak-Price is dat zij door de progressieve muziekwereld op een voetstuk wordt gezet, terwijl haar idioom juist zo behoudend was. Ze integreerde weliswaar spirituals en Afro-Amerikaanse dansritmen in haar muziek, toch heb je het grootste deel van de tijd het idee dat je muziek luistert uit 1890 in plaats van de jaren dertig, als Stravinsky’s Le sacre du printemps en Schönbergs Drei Klavierstücke al oudjes zijn.

Het is geen onrecht om te worden vergeten, het is wat de meeste mensen overkomt – en componisten dus ook. Een straatnaam, borstbeeld of naamschild in het Concertgebouw is allerminst een garantie dat je nog wordt gespeeld, vraag maar aan Cornelis Dopper, Dirk Schäfer of Richard Hol. Maar het is een mooi gebaar dat Price zo wordt herinnerd. Haar verhaal is van belang.