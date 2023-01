Het is geen kalmpjes genietend opvoeden, maar pompen of verzuipen. Daarom verheug ik me op kleinkinderen

Het was druk bij het kleine postkantoor waar ik een pakje wilde versturen. Voor mij stond een moeder met een zoontje van een jaar of 5. Zwarte krullen. Rood jackje. De moeder was bezig op haar telefoon, het jongetje keek om zich heen en zei hardop wat hij allemaal zag. Een boekje. Nóg een boekje. Dropjes.

‘En wat is dat, mama? Mama? Mama, wat is dat?’ Hij wees op een stapel enveloppen en trok zijn moeder aan haar mouw. Glazig keek ze op van haar telefoon. ‘Wat is er, schat?’, vroeg ze. Het jongetje wees. ‘O, dat zijn enveloppen’, zei ze. Ze keek weer op haar scherm. ‘Anfulloppe...’, zei het jongetje. Hij proefde het woord op zijn tong.

‘Waar is dat voor, anfulloppe?’, vroeg hij. ‘Mama?’ Geen sjoege, maar hij hield vol. ‘Mama!’ loeide hij. ‘Waar is dat voor?!’ Ze keek op, geërgerd alsof iemand de stop uit haar warme bad had getrokken, maar corrigeerde snel haar gelaatsuitdrukking tot een vermoeide glimlach. ‘Dat is voor een brief’, zei ze. ‘Daar kun je een brief in versturen.’

Het jongetje kauwde in stilte op deze informatie. Een brief? Versturen?, zag ik hem denken. Na een halve minuut hernam hij: ‘Mama, wat voor brief dan? Waarom? Mama?’ De vrouw keek weer niet op. Godallemachtig, trut! Ik zakte op mijn knieën, lachte naar het kind en begon aan een uiteenzetting over ons postwezen. ‘Nou, kijk’, zei ik. ‘Als je oma jarig is, bijvoorbeeld, dan...’

Terwijl ik voortleuterde dacht ik beschaamd aan de brief die mijn zoon indertijd van mij aan zijn jarige oma moest schrijven. Hij was toen al een puber, maar het was zijn eerste brief. Het werd een debacle. Het fenomeen ‘aanhef’ was hem onbekend, hij wist niet waar de postzegel moest, en ook niet hoe hij een postcode moest opzoeken of waar de brievenbus stond. Toen ik hem dat laatste – scheldend en tierend – had uitgelegd (om de hoek) kwam hij onverrichter zake terug; die bus bleek opgeheven.

Ook ik had blijkbaar mijn moedertaken schromelijk verzaakt. ‘Jong zijn is verspild aan jongelui’, zei George Shaw, maar zo weet ik er ook nog een: kleine kinderen zijn verspild aan jonge ouders. Het is geen kalmpjes genietend opvoeden, maar paniekerig pompen of verzuipen. Daarom verheug ik me op kleinkinderen, maar ja, die kun je niet zelf maken.

’Snap je?’, zei ik tegen het jongetje. ‘En dan krijgt oma jouw brief en dan is ze heel blij!’ Hij keek me koeltjes aan en schudde zijn hoofd. ‘Nee’, zei hij. En nog eens, vastberaden: ‘Nee, hoor.’

Nou ja, appen kan ook, natuurlijk.