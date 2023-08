Het is een Westers belang om de oorzaken van de instabiliteit in de Sahel-regio aan te pakken

Terwijl koning Willem-Alexander de pijn van het koloniale verleden vorige maand probeerde te verzachten door zijn excuses aan te bieden en namens zijn familie vergiffenis te vragen, werd in de Sahel-regio de postkoloniale wond juist verder opengereten. Dat de militaire machtsovername in Niger, de zesde succesvolle staatsgreep in de regio in drie jaar tijd, voor voormalig kolonisator Frankrijk en de Verenigde Staten als een verrassing kwam, tekent de onwetendheid in het Westen.

Heleen Mees is columnist van de Volkskrant. Eerder promoveerde ze op de Chinese economische groei. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Ondanks het feit dat de Verenigde Naties en de Europese Unie de afgelopen tien jaar vele duizenden militairen naar Mali stuurden om de lokale autoriteiten te helpen met het bestrijden van het aan Al Qaida en Islamitische Staat gelieerde jihadisme, vertienvoudigde het dodelijke geweld in de regio. Naarmate de situatie van de lokale bevolking verslechterde, begon de publieke woede zich steeds meer te richten tegen de voormalig onderdrukker Frankrijk. Toen de militaire junta in Mali na de staatsgreep in 2020 de hulp inriep van het huurlingenleger van de Wagner Group, besloot Frankrijk om zijn troepen terug te trekken. De vredestroepen van de Verenigde Naties zijn sinds vorige maand ook niet meer welkom in Mali.

Als de staatsgrepen in Mali en Burkina Faso een indicatie zijn, dan zal de junta in Niger de Franse en Amerikaanse troepen het land uit gooien en de hulp inroepen van de Russische president Poetin en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Moskou de staatsgreep zou hebben beraamd, hoewel daar volgens de Verenigde Staten geen aanwijzingen voor zijn. Het belang van de Sahel voor Poetin is dat de regio kansen biedt om het Westen te destabiliseren, door het islamitisch terrorisme en ongecontroleerde migratiestromen.

De Sahel is een nieuwe frontlinie in Poetins strijd tegen de door het Westen gedomineerde internationale orde. De sluwe Poetin weet als geen ander hoe hij kan profiteren van de bestuurlijke tekortkomingen, politieke instabiliteit en het veiligheidsvacuüm in Afrika. Terwijl Poetin het Afrikaanse continent uithongert door de graandeal te torpederen en Oekraïense graandepots te bombarderen, beloofde hij de Afrikaanse leiders die eind juli wel naar de top in Sint-Petersburg waren gekomen, ‘gratis’ Russisch graan te zullen sturen.

Omdat de Sahel het epicentrum van transnationaal terrorisme is, kan het Westen het zich niet veroorloven om de regio links te laten liggen. Dat geldt in het bijzonder voor Frankrijk, dat in Niger nog troepen heeft, en de Verenigde Staten, die er een grote dronebasis hebben. Als de Fransen en Amerikanen daadwerkelijk Niger moeten verlaten, is er weinig meer dat de terroristen in de regio kan tegenhouden. Daarom willen Frankrijk en de Verenigde Staten het liefst dat de afgezette president Mohamed Bazoum terugkeert.

Maar de economische sancties die Ecowas, een samenwerkingsblok van 15 landen in West-Afrika, tegen Niger heeft ingesteld, waardoor de toevoer van elektriciteit naar Niger is stopgezet en de prijzen van alledaagse producten enorm zijn gestegen, zorgen alleen maar voor meer steun onder de Nigerezen voor de coupplegers. De Europese sancties richten zich tegen het regime en proberen de bevolking zoveel mogelijk te ontzien, maar de oorlog in Oekraïne laat zien dat zulke sancties maar beperkt effect hebben.

Volgens deskundigen die de Britse krant The Guardian sprak, is een terugkeer van de afgezette president Bazoum een gepasseerd station. In plaats van zichzelf op te dringen als bemiddelaar, zou het Westen een beroep moeten doen op Afrikaanse traditionele en religieuze autoriteiten om te bemiddelen, zodat er een plan wordt opgesteld om te zorgen dat er zo snel mogelijk weer een burgerregering in Niger komt die alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigt.

De bevolking in Afrika zal de komende 25 jaar waarschijnlijk verdubbelen. Aan het eind van deze eeuw zal naar verwachting bijna de helft van de wereldbevolking op het Afrikaanse continent wonen. Het is in het belang van het Westen, en met name Europa, dat er snel een royaal gefinancierd multilateraal plan komt om de ware oorzaken van de instabiliteit in de Sahel-regio – slecht bestuur, diepe armoede, klimaatverandering en de gewapende jihadistische groeperingen – aan te pakken.

Doen we dat niet, dan hebben president Poetin en Jevgeni Prigozjin er vrij spel.