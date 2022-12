‘Het is duidelijk dat Nederlanders vraagstukken niet meer oplossen op basis van een boek van tweeduizend jaar oud’

In het midden Elena bij het weerzien met haar kleindochters.

Brief van de dag

Ik leef erg mee met het wel en wee van Elena en haar gezin, te volgen in de rubriek Bericht uit de schuilkelder, en velen doen dat vermoedelijk met mij. We hebben in mijn familie veel gesproken over het volksverhaal van de spin in de kerstboom (Ten eerste, 10/10).

Een arme vrouw in Oekraïne had geen geld voor versiering in haar kerstboom, ’s nachts kropen spinnen in de boom en in de ochtend veranderde de zon de spinnenwebben in goud en zilver. Nog altijd hangen Oekraïners spinnen in hun bomen. Het verhaal maakte indruk door haar eenvoud en wijsheid. Dank daarvoor Elena.

Hopelijk gaat de Volkskrant net zo lang met deze rubriek door totdat er een eind aan de oorlog is gekomen. Onze aandacht als morele steun moet blijven.

Jeanne van der Linden, Bruinisse

Kerstboom

Kerstbomen met kluit moeten worden verboden, schrijft een lezer uit Amsterdam (O&D, 25/12). ‘Want na de Kerst gaat hij meestal de biobak in, zoals het hoort.’ De schrijver stelt dat de kans dat de boom in de tuin overleeft, minimaal is.

Welnu, ik woon in het zuiden en kan hem verzekeren dat kerstbomen met kluit buiten Amsterdam prima overlevingskansen hebben. Wij hebben ooit een kerstboom gehad die vijf jaar achtereen van de tuin naar de huiskamer verhuisde. Binnen kreeg hij in een ruime bak regelmatig wat water tegen het uitdrogen. De kinderen vonden het prachtig.

Toen onze kerstboom tegen het plafond aankwam en te groot werd voor ons tuintje, hebben we hem in het gemeentelijk plantsoen geplant. Net zo illegaal als in Amsterdam, maar het geeft tóch een goed gevoel. Dat zouden meer mensen moeten proberen. Er is plek genoeg in ons land, ook buiten het plantsoen. Niks biobak.

Hans van der Linden, Nuenen

Winnaar

In de rubriek ‘winnaar/verliezer van de week’, wordt Helena Helmersson, bestuursvoorzitter van H&M, aangemerkt als de verliezer van de week (Economie, 24/12).

Dit onder meer vanwege het feit dat Chinese klanten het merk in de ban deden nadat Helmersson zich kritisch had uitgelaten over de Oeigoerse dwangarbeid in de textielindustrie in Xinjiang. Wat mij betreft verdient ze hiervoor de duim omhoog en niet, zoals in het stuk in de krant, omlaag.

Lorraine Spauwen, Nadadouro, Portugal

Geloof

In de afgelopen decennia hebben 1800 kerken een herbestemming gekregen (Ten eerste, 24/12). Het is duidelijk dat de Nederlandse bevolking haar (ethische) vraagstukken niet meer wil oplossen op basis van een boek van tweeduizend jaar oud.

Wanneer zou dat besef eens doordringen tot Den Haag, waar van de vier regeringspartijen er twee christelijk zijn? En dat alleen maar om links buiten de deur te houden.

Ruben Korfmaker, Sneek

Israël

Is wat er in Israël staat te gebeuren met de nieuw aan te treden ultra-rechtse regering onder leiding van Netanyahu in potentie eigenlijk niet bijna even vreselijk als wat Poetin sinds 24 februari met Oekraïne uithaalt (Ten eerste, 22/12)?

De voornemens van de diverse deelnemers aan die regering liegen er niet om: Palestijns grondgebied en de Westbank annexeren (zie Poetin op de Krim en in de Donbas), militairen die op Palestijnen schieten krijgen immuniteit (Poetin eert zijn soldaten die in Oekraïne onschuldige burgers doodschieten), onder het mom van het ‘bewaken van de Joodse identiteit’ het leven van homoseksuelen zuur maken (zoals Poetin doet in Rusland).

En dat de Knesset het laatste woord moet krijgen over wat wettelijk toelaatbaar is (in plaats van een hooggerechtshof) is precies waarover de EU bezwaar maakt tegen Polen en Hongarije.

En dat allemaal omdat één man een ordentelijke en terechte rechtsgang over corruptie wil ontlopen. Moeten we ons daar als Nederland, en als Europa, niet krachtig tegen uitspreken en eventueel sancties ondernemen voordat het te laat is, en er ook daar onschuldige slachtoffers vallen?

Jan Lantink, Nijmegen