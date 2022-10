Het is duidelijk dat de invloed van de Verenigde Staten op het wereldtoneel tanende is

De VS moeten aan Saoedi-Arabië hun tanden laten zien nu het koninkrijk met Rusland samenwerkt om de olieproductie terug te dringen.

Het was even slikken toen de Opec vorige week aankondigde minder olie op de markt te brengen. Op het moment dat de Europese en Amerikaanse consumenten al zuchten onder de hoge energieprijzen, besluit de organisatie voor olieproducerende landen samen met Rusland (geen Opec-lid) om de productie vanaf begin volgende maand met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dat is nodig, zo luidt de verklaring, omdat de Opec minder vraag naar olie verwacht door de afnemende groei van de wereldeconomie.

Blijkbaar is het handhaven van de prijs van een vat olie voor de aangesloten landen belangrijker dan dat Rusland bloedt voor de oorlog in Oekraïne. Maar het vooropstellen van het eigenbelang is niet het enige dat hier speelt: het is het zoveelste teken dat de invloed van de Verenigde Staten tanende is. Voorheen koos Saoedi-Arabië bij conflicten steevast de kant van de VS, maar die zekerheid is nu van tafel.

De afgelopen maanden probeerde de Amerikaanse president nog om de band met Saoedi-Arabië te verbeteren. Hij bezocht het koninkrijk en smeekte de Saoedische kroonprins om meer olie te produceren. En dat terwijl Biden na zijn aantreden had beloofd diezelfde kroonprins vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi als een ‘paria’ te behandelen. Het heeft echter geen enkel effect gehad – net zomin als de vele telefoontjes die het Witte Huis vorige week pleegde in de hoop het voornemen van de Opec terug te draaien.

Nijdig beschuldigen de VS hun Arabische bondgenoten er nu van de kant van Rusland te kiezen, en dinsdag liet het Witte Huis weten de relatie met Saoedi-Arabië ‘opnieuw te evalueren’. De veiligheidssamenwerking tussen de twee landen, inclusief de wapenverkoop, zou bijvoorbeeld aan banden kunnen worden gelegd – een enorme stap die eerder deze week al was voorgesteld door een aantal Democratische Congresleden.

Het onderstreept de kentering op het wereldtoneel die al langere tijd gaande is: de machtsverhoudingen verschuiven. In de ene hoek staan India en China, die Russische olie blijven kopen en weigeren het land sancties op te leggen. In de andere staan de VS, de EU, het Verenigd Koninkrijk en andere G7-landen. Er staat meer op het spel dan de soevereiniteit van Oekraïne alleen. Het gaat hier ook om de naoorlogse consensus rondom veiligheid, nucleaire non-proliferatie, vrijhandel en internationaal recht. Het is begrijpelijk dat de VS hun tanden laten zien.