Het is doodzonde dat het kabinet geen ambitie toont om het belastingstelsel drastisch te vernieuwen

Een van de grootste raadselen in de Nederlandse economie is de ongelijkheid. Uit studies blijkt elke keer dat de inkomensongelijkheid ongeveer stabiel is en vergeleken met andere landen relatief laag, maar in het maatschappelijk debat wordt dat heel anders ervaren: Nederland valt daar in toenemende mate uiteen in haves en havenots, en de kloof tussen beide groepen groeit snel.

Om cijfers en beleving meer met elkaar in evenwicht te brengen heeft het Centraal Planbureau (CPB) nieuwe berekeningen gemaakt. Het heeft per inkomensgroep becijferd wat het totale inkomen is – niet alleen uit arbeid maar ook uit vermogen – , hoeveel belastingen en premies worden betaald en hoeveel er terugkomt in de vorm van uitkeringen en toeslagen.

Daaruit blijkt dat Nederland een minder progressief belastingstelsel heeft dan tot nu toe werd aangenomen. Wie een hoger inkomen heeft, betaalt in het algemeen relatief minder belasting dan lagere inkomensgroepen. De sterkste schouders betalen niet de zwaarste lasten. Dit komt onder meer doordat de btw bij lagere inkomensgroepen veel zwaarder aantikt, omdat ze een groter deel van hun inkomen voor consumptie gebruiken. De allerhoogste inkomensgroepen profiteren juist van het feit dat winst uit vermogen in Nederland amper wordt belast. Het gevoel dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker, blijkt terecht.

Het Planbureau onthoudt zich van een oordeel, maar het is te hopen dat dit onderzoek het kabinet wakker schudt. Nederland kampt met meerdere snel groeiende kloven: de kloof tussen huizenbezitters en huurders, de kloof tussen vaste medewerkers en freelancers. Daar komt nu de kloof tussen lagere en hogere inkomens bij. Het chagrijn in de Nederlandse samenleving en de toenemende polarisatie worden grotendeels veroorzaakt door deze sociaal-economische ongelijkheid.

Landen met een kleine vermogens- en inkomensongelijkheid zijn veelal gelukkiger. In het gelukkigste land ter wereld, Finland, is de ongelijkheid zo klein dat de Finse autoriteiten deze week met zekerheid durfden te beweren dat de grote jachten in hun haven niet van Finse burgers konden zijn en dus waarschijnlijk van Russische oligarchen waren.

Een gezond belastingstelsel dicht kloven, in plaats van ze te vergroten. Het is daarom doodzonde dat het huidige kabinet geen enkele ambitie toont om het Nederlandse belastingstelsel drastisch te vernieuwen – en te versimpelen. Hopelijk wordt het door deze studie en door de uitzonderlijke economische omstandigheden gestimuleerd dit alsnog te doen.