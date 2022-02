Een kwartier lang weer 15 zijn. Geen internet hebben, maar wel een discman en een boek met optische illusies. Het medleyoptreden van Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem en Kendrick Lamar tijdens de rust van de Super Bowl van afgelopen zondag was een warm, nostalgisch bad. Helaas verloor het opgewarmde oude sentiment al vrij snel zijn troostende en betoverende smaak. Want de ware betekenis van de constatering ‘Jezus, wat is Eminem oud geworden’ is natuurlijk ‘Jezus, wat ben ik oud geworden’.

Nu verdeeldheid het heden domineert en we angstig de toekomst tegemoetzien, schreef de televisiecriticus van The New York Times in een analyse van de show, lijkt het nostalgische verleden nog het enige wat ons bindt.

Ik zou daar nog aan toe willen voegen – en neem gerust een moment om nu even over uw nek te gaan – de liefde. In de Valentijnsspecial van het onvolprezen First Dates kwam eerst Imca Marina (80) het restaurant binnenzetten. ‘Ik ben wel dol op mannen,’ zei ze, ‘maar ik zet het niet op het allerhoogste niveau. Want ik ben nog te druk.’

Ze werd gekoppeld aan Harry (76), die geen idee leek te hebben wie ze was. Hij was weduwnaar en omschreef het overlijden van zijn vrouw als ‘een onherstelbaar verdriet’. Maar, zei hij over zijn blind date, ‘dit wordt misschien wel de dag van mijn leven.’

Imca Marina en Harry na afloop van hun afspraakje bij First Dates. Beeld First Dates / BNNVARA

Het is die stoute hoop, die kleine, kwetsbare verwachting die First Dates zo tijdloos goed en vrolijk stemmend maakt. Die universele behoefte aan liefde en verliefdheid komt dan vaak nog het best tot haar recht als de kandidaten van niet-alledaagse pluimage zijn – of een schelpenkrans in hun haar dragen, zoals het geval was bij artistiek leider Adelheid Roosen (63), die al in haar eerste seconden schermtijd helemaal in een deuk lag nadat ze op een minimondharmonica had geblazen. Roosen (‘Ik ben een kind van 7 en dat ben ik altijd gebleven’) was op zoek naar een man die ‘van de mensheid’ en van zoenen hield. Maar Frans (59) was meer van de elleboogjes, zo bleek bij de ontmoeting. Hun vrij atypische date liet zich het best samenvatten in de volgende dialoog:

Hij: ‘Wie is Adelheid?’

Zij: ‘Dat is aan jou, niet aan mij.’

Hij: ‘Welke vaste waardes heb je nodig om goed te kunnen functioneren?’

Zij: ‘Heb je ook ander vocabulair?’

Adelheid en Frans besloten het bij deze date te laten. Hij voelde de chemie niet en zij zag in hem ‘een ideale buurman’. Harry en Imca verging het beter. ‘Het leven is veel te kort om elkaar niet nog eens te zien’, concludeerde de zangeres. ‘Dit maakt me zo gelukkig’, antwoordde Harry glunderend. Hij legde zijn handen op zijn borst. ‘Deze avond was voor mij echt een ontdekking.’ Hij had weer het gevoel gekregen dat er ‘medemensen’ zijn met wie je ‘iets kunt opbouwen’. Daarna boog Harry zich voorover en gaf hij Imca een even onhandige als tedere kus op haar voorhoofd. Het kan nog en het kan altijd.