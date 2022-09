Het is de overheid die onze basisvoorzieningen uit handen heeft gegeven

Mensen die met enthousiasme en nauwkeurigheid de financiële huishouding organiseren zijn ware geschenken aan types zoals ik, die zich nog liever met een dubieuze parachute van een klif afwerpen dan aan een bureau voegen om journaalposten op te stellen. Ik vind het daarom volkomen terecht dat de rijksbegroting met zoveel egards wordt gepresenteerd; als je de miljardenboekhouding van een heel land in elkaar weet te puzzelen mag je die allicht presenteren met sprookjesachtige koetsen en een fascinerende hoedjesparade.

Helaas is Prinsjesdag ook dit jaar weinig feestelijk. Ik vermoed dat onze koning de troonrede zal presenteren met een ernstig gezicht nu de opsomming van problemen waarvoor Nederland zich gesteld ziet vrij deprimerend is. Winter is coming, hopelijk zonder een Elfstedentocht-faciliterende kou. Om het moraal en de solidariteit erin te houden zal de troonrede waarschijnlijk spreken over ‘ieders inspanning’, opdat wij met elkander deze barre tijden vol vertrouwen tegemoet treden. De overheid doet namelijk al haar uiterste best, zie het historische maatregelenpakket om de koopkracht te stutten, maar zij kan nu eenmaal niet álles oplossen. Zeker niet gezien de complexiteit van alle crises die zich tegelijkertijd hebben aangediend. Het zijn moeilijke tijden, met ingewikkelde materie en een hoop uitdagingen die allemaal in elkaar grijpen.

Minister Kaag liet dergelijke teksten al optekenen en minister Weerwind had in het Kamerdebat van afgelopen donderdag een gelijke boodschap ten aanzien van de crisis in de jeugdbescherming. Na een invoelend voorwoord over hoe erg hij het allemaal vond voor de betrokken jeugdwerkers, ouders en kinderen, waarschuwde Weerwind dat regie niet betekent dat je alles kunt bepalen of oplossen. Er is een gezamenlijke inspanning nodig.

Nu valt de complexiteit van de problemen niet te ontkennen en de overheid kan inderdaad niet alles oplossen, maar het zou al een hoop schelen als ze er zélf niet steeds zo’n bende van maakt. Het feit dat het kabinet moeilijk kan bijsturen op de energiemarkt komt mede voort uit de privatisering van de energievoorziening. Tijdens de coronacrisis bleek de privatisering van de zorg een barrière voor de overheid om effectief op te treden. En ook op de woningmarkt is de toenemende privatisering een problematische factor gebleken. Het is de overheid die onze primaire basisvoorzieningen uit handen heeft gegeven. En vervolgens jarenlang niet heeft ingegrepen toen de boel de verkeerde kant op ging.

Dat we vandaag de dag te maken hebben met een veelkoppig crisismonster zou dan ook niet moeten leiden tot deerniswekkende kreten van de regering over haar o zo moeilijke positie terwijl ze, ploeter-ploeter, verschrikkelijk haar best doet. De huidige problemen zijn niet in één begrotingsjaar ontstaan, zij hebben een vrij overzichtelijk aanlooptraject afgelegd. Daarbij heeft het niet ontbroken aan inspectierapporten, evaluatiecommissies, signalerende rechtspraak, brandbrieven en hulpkreten. De opeenvolgende Rutte-regeringen bleven echter zonder visie doorploeteren, immers: voor visie moesten we volgens de premier bij de opticien zijn.

De term ‘gezamenlijke inspanning’ duidt op een wederkerige verhouding. Ik vraag me af of de regering zich realiseert hoe weinig wederkerig zij zich de afgelopen jaren heeft opgesteld en hoe misplaatst haar huidige oproep aan de burger kan aanvoelen.

Een goede begroting moet niet enkel boekhoudkundig kloppen, maar ook vooruitlopen op een verdergelegen toekomst. Daarbij ontkom je er niet aan om een visie te ontwikkelen. Ik hoop van harte dat het huidige kabinet-Rutte dát voor elkaar krijgt. Daar kan geen hoedjesparade tegenop.