Ready to Play heet het magistrale filmpje dat donderdag door Feyenoord en een onverwachte partner, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, online werd gezet. Wat de combinatie muziek en voetbal allemaal niet met een mens kan doen. Toen de instrumentale samensmelting van Mijn Feyenoord en Hand in hand kameraden tot een climax kwam en aanvoerder Steven Berghuis met de armen over elkaar op het veld van de Kuip poseerde voor de bekende helikopter, samen met zijn ploeggenoten, had ik een vurig verlangen naar een landstitel van Feyenoord.

Na zes maanden was het hoog tijd dat er weer eens zou worden gespeeld, lieten het orkest en de voetbalclub weten. De Rotterdamse skyline, het RPhO in de volledige bezetting op het veld, de melancholieke muziek, de Kuip, de ernstige kijkende voetballers en die helikopter: chapeau. Het seizoen kan beginnen.

Als wise old man dook in de video Dick Advocaat op, de bijna 73-jarige trainer die aan zijn laatste seizoen is begonnen, net zoals vorig seizoen, het seizoen daarvoor en volgend seizoen. Mij schoot een woord te binnen waarmee hij gewoonlijk niet wordt geassocieerd: gedistingeerd. De Haagse volksjongen is totaal verdwenen.

Advocaat maakt de indruk dat hij al jarenlang trainer is van Feyenoord. De club en de trainer zijn voor elkaar gemaakt. Hun mentaliteit is exact dezelfde. Het is bijna niet geloven dat Advocaat een Hagenaar is, en geen Rotterdammer, en dat het een paar decennia heeft geduurd voordat hij trainer van Feyenoord werd.

Hoe anders was dat met zijn voorganger, Jaap Stam. Op zijn eerste werkdag zette Feyenoord een filmpje online waarin te zien was hoe hij aankwam bij het stadion. Zin in, vroeg iemand. Jazeker, zei Stam, op een toon alsof hij op het punt stond om een wortelkanaalbehandeling te ondergaan. Daarna ging hij vreugdeloos aan een leeg bureau zitten.

Advocaat voelt zich in de Kuip als een vis in het water. Hij is nog precies de man die ik halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw leerde kennen, als trainer van Haarlem. Advocaat koestert oude waarden. Iets met toewijding, onderling respect, mouwen opstropen en niet zeiken.

In de aanloop naar het seizoen roept hij altijd om versterkingen. Tijdens het seizoen herhaalt hij dat nog een paar keer. Het zijn vertrouwde woorden, ze horen bij de nazomer. Ik moest een maand geleden nog wennen aan het idee dat de competitie weer zou beginnen, met tal van aanpassingen voor spelers en publiek, maar dat veranderde in Ă©Ă©n klap toen Advocaat na een bloedeloze 0-0 tegen FC Twente zei dat er zĂ©ker twee spelers bij moesten – de onverwoestbare klassieker in zijn oeuvre.

Hij voegde hij er aan toe dat het bestuur dit ook wist, ook een oude truc. Deze week volgde een nieuwe roep om versterking. Er moet nog een verdediger bij. Ready to Play, dáár is Advocaat het dus niet mee eens. Wie in Google zoekt op de combinatie ‘Dick Advocaat versterking’ heeft uren leesplezier. Zijn ploeg is er nooit klaar voor.

In de Seizoengids van Voetbal International voorspelt niet Ă©Ă©n lid van wat het ‘prominente sportjournaille’ wordt genoemd dat Feyenoord dit seizoen kampioen van Nederland zal worden. ‘Meestervoorspeller’ Kees Jansma (drie keer winnaar van de Glazen Bol in de afgelopen zes jaar) en vier anderen denken dat Feyenoord als tweede zal eindigen, drie journalisten voorspellen dat de ploeg zal blijven steken op de vierde plaats.

Dat is gewaagd. In de video van Feyenoord en het Rotterdams Philharmonisch Orkest schrijft Dick Advocaat iets op, peinzend. Op een ander moment schuift hij met magneten over een bord, als een veldheer die zijn troepen klaarmaakt voor de slag.

Het masterplan is in de maak. Feyenoord kan vast nog wel wat versterking gebruiken, maar onderschat hem niet.