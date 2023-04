Het is allemaal de schuld van onbewuste paaseitjes

Precies zes jaar geleden kreeg ik een e-mail die mijn leven voorgoed veranderde. Het was een persbericht met de kop: ‘Nederlander komt gemiddeld pond vet aan alleen door chocoladepaaseitjes.’ Niet een echt heel subtiele specificering van gewichtstoename toch? Pond vet. Pond. Vet.

Het persbericht was afkomstig van een pr-bureau, dat aandacht wilde genereren voor zijn opdrachtgever. In dit geval was dat een personaltrainingketen die studio’s had in Amsterdam, Abcoude en – hoe kan het ook anders – Ibiza. De strekking van het bericht was dat mensen met Kerst zich wel bewust zijn van hun ‘flinke eet- en drinkgedrag’, maar dat het met Pasen eigenlijk net zo erg is en ze dat niet doorhebben. Het blijkt allemaal de schuld van onbewuste paaseitjes. Dat zijn niet paaseitjes zonder bewustzijn, want er bestaan alleen maar paaseitjes zonder bewustzijn – hopen we dan maar. Maar paaseitjes die je eet zonder dat je doorhebt dat je ze eet: ‘Uit vragenlijsten blijkt dat mensen zich niet eens meer herinneren precies hoeveel paaseitjes ze gegeten hebben, en het aantal schatten op de helft van het daadwerkelijke aantal gegeten eitjes. De helft van de gegeten paaseitjes is dus onbewust!’

Je zou zeggen dat als één handeling een zekere mate van bewustzijn vergt, het wel een paaseitje ontdoen van zijn verpakking is. Probeer dat maar eens onbewust te doen. Lukt niet, wedden? Tenzij je misschien last hebt van black-outs en soms wakker wordt te midden van een berg paaseitjesfolie en je mondhoeken vol chocolade, maar dan heb je wel een groter probleem dan een pond vet. Bovendien: waarom zou je schaarse hersencapaciteit besteden aan het tellen van paaseitjes? Die kan je beter voor iets anders inzetten. Bijvoorbeeld voor het pellen van die paaseitjes. Of om ze op te eten en dan te denken: goh, dat was een lekker paaseitje, ik ga er zo nog eentje nemen en daarna lekker niet tellen hoeveel ik er heb gegeten want het is bijna Pasen en je moet me gewoon met rust laten. Of om zes jaar lang boos te blijven op een persbericht.

Het gaat nog even door. ‘Eén zo’n klein paaseitje (7 gram) levert 40 kcal en zo’n 2 gram verzadigd vet’, stond er in dikgedrukte letters. ‘Doe dat maal 4 per dag en dat voor een week of drie en je komt aan 3.360 extra calorieën alleen al met paaseitjes.’ Een kilo opgeslagen lichaamsvet gelijk staat aan 7.000 calorieën. ‘Oftewel: de kleurrijke chocovriendjes bezorgen de gemiddelde Nederlander een halve kilo aan lichaamsvet extra!’

Oftewel: waar je met Pasen aan Jezus zou moeten denken, of aan kuikentjes en lentebloesem of aan het feit dat Brainpower ooit Petrus speelde in The Passion, denk ik al zes jaar aan een pond vet en kleurrijke chocovriendjes zonder bewustzijn. En dat is echt voor helemaal niemand leuk.