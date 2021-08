Het idee dat vaccinweigeraars ‘fout zijn’ wakkert een ‘gevaarlijk vuurtje’ aan

Medewerkers breken de XL-vaccinatielocatie van de GGD Regio Utrecht in de Expo Houten af. De locatie is overbodig geworden omdat het aantal vaccinatie-afspraken terugloopt. Beeld ANP

‘Moeten we solidair blijven met de vaccinweigeraars?’ luidde woensdag de kop boven een analyse over een coronadilemma dat de samenleving dreigt te verdelen. Bij veel Volkskrant-lezers riep het artikel flinke emoties op.

‘Als niet-gevaccineerde lezer voel ik mij totaal niet gerespecteerd door jullie taalgebruik’, klaagde Marisa Laperdrix uit Sluis. ‘Ten eerste ben ik geen weigeraar. Ik sla dit aanbod af, that’s it. Tijd om het woord ‘weigeraar’ te laten varen en iets nieuws te bedenken wat beter de lading dekt (voorstel: niet-gevaccineerde). Daarnaast, ‘solidair blijven’? Ik sta totaal in mijn recht als ik me niet vaccineer.’

Ook Corine Meijboom uit Rotterdam vindt dat vaccinatie een keuze is. ‘Net zo goed is je niet laten vaccineren óók een keuze. Waarom wordt de groep die voor het laatste kiest steevast aangeduid als vaccinatieweigeraar? Het is niet kiezen tégen het één, het is kiezen vóór iets anders.’

Volgens Koen Berkheij uit Den Haag wakkert het idee dat vaccinweigeraars ‘fout zijn’ een ‘gevaarlijk vuurtje’ aan. ‘Tegenwoordig mag je nog wel rokend/drinkend met een te hoog BMI jezelf naar de klote helpen en een plekje innemen op de ic. Maar solidair zijn met mensen die zich aan de coronaregels houden, zorgen dat ze goed eten, drinken, slapen, sporten en het niet nodig vinden om een vaccin te nemen, die mensen kunnen wij binnenkort niet meer verdragen in onze samenleving. Een vaccin nemen moet je helemaal zelf weten. Persoonlijk geloof ik er niet in. Het uitsluiten van bevolkingsgroepen is fout, mensen. Houd ons bij elkaar.’

‘Nou, ik biecht op’, laat Nanette Haze uit Nijmegen weten, ‘als fitte, best wel verstandige vrouw van 52 heb ik me nog niet laten vaccineren. Ik ben er (nog) niet van overtuigd dat een vaccinatie bijdraagt aan mijn gezondheid, dan wel dat ik als niet-gevaccineerde een (groot) risico ben voor anderen. Ik sluit niet uit dat ik op enig moment alsnog kies voor een vaccinatie, afhankelijk van de ontwikkelingen of bijvoorbeeld als ik een vakantie naar het buitenland overweeg. En uiteraard laat ik eenieder in zijn waarde die wél een vaccinatie neemt.’

Geen goed idee, vindt Evert van Ginkel uit Leiden. ’Het is net of je zegt: als we nou met z’n allen accepteren dat er meer doden vallen in het verkeer, krijgen we wat meer begrip voor mensen die wat biertjes drinken voor ze achter het stuur kruipen, en dat hoort bij een solidaire samenleving. Gewoon prikken, mensen, en anders beperkingen accepteren, dat is beter dan vermijdbare risico’s op de koop toe nemen.’

Hans Vermeij uit Nijmegen heeft ten slotte een advies: ‘Beste weigeraars: kijk niet alleen naar de voordelen van niet-vaccineren en naar de nadelen van wél vaccineren, maar weeg voor- en nadelen van beide mogelijkheden. Tel de sociale gevolgen mee en maak dan een keuze. Hopelijk ervaar je dan ook geen ‘tweedeling’ meer.’