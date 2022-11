Het ‘Hugo Camps’ was een taal die alleen door de naamgever werd gesproken en vooral geschreven

Vermoedelijk heeft niemand in ons taalgebied zoveel necrologieën geschreven als Hugo Camps, de Vlaamse journalist die vorige week zelf is overleden op 79-jarige leeftijd. Als ergens een man of vrouw stierf, werd Hugo gevraagd een necrologie te schrijven, want hij kende bijna iedereen en had velen op het voorhoofd gekust met de woorden ‘dag lieve vriend/vriendin’.

Toch kon Hugo ook hard en meedogenloos zijn. Berucht was zijn verwoestende column over de van verkrachting verdachte Belgische politicus Steve Stevaert, die ongelukkigerwijs verscheen op de dag dat Stevaert zelfmoord pleegde. Camps veroorzaakte daarmee een volksgericht tegen hemzelf, hoewel hij in de kern van de zaak gelijk had.

Wat die necrologieën betreft had ik graag gezien dat hij Brigitte Bardot had overleefd. Hij interviewde haar ter gelegenheid van haar 55ste verjaardag, werd uiteraard verliefd op haar, kreeg haar slaapkamer te zien, rook het kussen waarop zij sliep, maar of zij in een verheven moment ook verliefd werd op hem, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. In zijn ogen was het leven een tranendal, maar met zijn woorden hoopte hij zo’n gebeurtenis voor even als een subliem tableau vivant vast te leggen. Of het ook precies zo was gebeurd, deed er minder toe.

Afgelopen zondag werd in de schouwburg van Gent ‘een eredienst’ voor Hugo gehouden, waarbij ik steeds voor ogen hield dat vrijwel de gehele Nederlandse pers in handen is van Belgen. Hier spraken de mensen die de toekomst van de kranten beter hebben ingeschat dan al die Hollanders die zo prat gaan op hun zakelijkheid. Aan het eind kwam Hugo per video zelf aan het woord. In heldere, eenvoudige taal zei hij dat het genoeg was geweest. Het lichaam wilde niet meer. Zo beschadigd kon hij de mensen niet meer onder ogen komen. Hij schaamde zich voor zichzelf en stierf liever in waardigheid. Vaarwel. Bijna vijftien jaar geleden had Hugo Claus ongeveer hetzelfde gezegd en toen had de roomse kerk daar nog een punt van gemaakt.

Hugo heb ik leren kennen in 1996 tijdens de Olympische Spelen van Atlanta. In het hotel bleek hij in de kamer naast me te logeren. Door een vergissing van een sportbobo had ik een officieel plakkaat van het IOC weten te bemachtigen en dat had ik groot op het voorruit van een huurauto geplakt. Zo kon ik niet alleen moeiteloos alle sportwedstrijden bezoeken, maar ook meerijden in het gevolg van de toenmalige IOC-voorzitter Samaranch.

Omdat Camps veel meer van sport wist dan ik, ging ik naar zijn kamer en vroeg of hij mee wilde rijden. Gekleed in een streepjespyjama zat hij daar in een grote stoel, schrijfgerei en een glas wodka binnen handbereik. De rest van de kamer droeg de sporen van een slordig geopende koffer en van achtergebleven roomservice. Tot mijn verbazing wilde hij niet mee. Hij keek liever naar de televisie, daarop zag je het allemaal veel beter. ‘Daarvoor hoef je toch niet helemaal naar Atlanta’, zei ik nog, maar dat wuifde hij weg. ’s Avonds kwam hij wel informeren of er op de velden wat bijzonders was gebeurd en soms vond ik in zijn verslag mijn eigen woorden terug, mooier geformuleerd dan ik het zelf had kunnen bedenken.

In 2004 interviewde hij mij voor Elsevier toen Theo van Gogh werd vermoord. Hij schreef: ‘De inborst van Max Pam is een te subtiel mozaïek voor een nummertje demagogie. Hij wil niet in de rol van elder statesman treden. Hij is een waarnemer.’ Ik zei: ‘Jezus, Hugo, dat kan echt niet’, maar hij liet het staan. Ook bleek ik hoog te hebben opgegeven van de Fransen, wat ik mij niet herinnerde, maar waar zijn liefde lag. In de schouwburg zei Yves Desmet, oud-hoofdredacteur van De Morgen, dat je verschillende talen hebt. Het Nederlands, het Vlaams, het Frans en zo nog wat. ‘Maar je hebt ook het Hugo Camps’, een taal die alleen door de naamgever werd gesproken en vooral werd geschreven. Dat lijkt mij een volkomen juist inzicht.

Als ik aan Hugo Camps denk, denk ik aan een gedekte tafel. Ook als hij vertelde dat het fysiek slecht met hem ging, en dat was de laatste jaren steevast het geval, dan was dat aan een gedekte tafel. Wit laken, servetten, borden, bestek, glazen, Hugo. Vaak heb ik hem na afloop van zo’n etentje weg zien lopen – de duisternis in, de tred enigszins onvast, het brein de melancholie tegemoet.

‘Een journalist tot in de kist’, zei hij over zichzelf.

Ter ere van hem gingen wij eten in een befaamd restaurant te Gent, dat toepasselijk Chez Bolle heet. ‘De enige die blij zijn met zijn dood’, zei de kok bedroefd, ‘dat zijn de patrijzen, want van een patrijsje, daar hield hij erg van.’