Het hoge woord is eruit: Nederland moet niet meer groeien

Rits de Boer, hoogste baas van de Arbeidsinspectie, gooide vorige week een klinker in de Hofvijver. Zijn ‘reflectie’ bij het jaarverslag 2021 was een hardhandig verhaal over arbeidsmigratie. Bouwplaatsen met babylonische spraakverwarring en dus risico op ongelukken; uitzendkrachten die met gevaarlijke stoffen in de weer zijn; contractanten die veertig uur werken en twintig betaald krijgen; huisvesting die verkamering wordt genoemd en verkommering betekent. Bouwvakkers die op locatie werken, koken, eten en slapen. Ziedaar het Nederland van de arbeidsmigratie.

De denkoefening van inspecteur-generaal De Boer heeft meer weg van een wanhoopskreet. Zijn slotsom is nog radicaler dan zijn inventaris van misstanden. Stop met arbeidsmigratie en zeker met de import van goedkope bulkarbeid. We moeten onze eigen boontjes leren doppen, ook als de arbeidsmarkt krap is zoals nu. Een gedurfde conclusie, zeker voor een ambtenaar, zelfs voor een officieel onafhankelijke inspecteur-generaal. Dit temeer omdat de Europese Commissie twee weken geleden openbaarde dat we niet minder maar méér arbeidsmigratie nodig hebben, ook van buiten de EU, en óók van laagopgeleiden. Het is een voorstel uit het EU-boekje: een ijzeren verbond van markt en moraal, zeg maar van VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en Leo Lucassen; maar zonder een spoor van belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen.

Rits de Boer: denkoefening of wanhoopskreet? Beeld Ministerie BiZA

Ingrid Thijssen: migratie en de rest is mijn zorg niet... Beeld Jiri Büller

Precies over dat laatste ging de overweging van Rits de Boer nu juist wel. Het ontbreekt niet aan commissies, nota’s en integrale werkgroepen die zich bekreunen om arbeidsmigratie. Altijd beperken ze zich tot de woon- en werkomstandigheden van de migranten, in de stilzwijgende veronderstelling dat arbeidsmigratie zelf een natuurfenomeen is. Het weer is tegenwoordig maakbaar, arbeidsmigratie niet. Rits de Boer daarentegen wijst, een beetje vilein, op de commissie van Johan Remkes die onderzocht hoeveel stikstof Nederland kan verdragen en vaststelde dat ‘niet alles overal kan’. Ook arbeidsmigranten produceren stikstof. Als de lijn van de huidige groei doorgaat, komt er elke vijf jaar uitsluitend door migratie een stad als Den Haag bij. Dat kan dus stikstofgewijs domweg niet. Niet bouwen is voortgaande verkamering en verkommering. Het enige alternatief is minder arbeidsmigratie. Die vervelende keuze wordt tot dusver zorgvuldig vermeden, ook in het coalitieakkoord. Daar staat dat het kabinet ‘meer grip’ op migratie wil hebben. Wat ‘meer grip’ betekent, zinkt weg in de blubber van de onuitgesproken onenigheid tussen de coalitiepartijen.

Rits de Boer haalt omstandig Paul Scheffer aan, die alweer vier jaar geleden een essay over bevolkingsgroei voor de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) schreef. Scheffer wierp de vraag op hoe we eigenlijk willen dat Nederland er over dertig jaar bij ligt. Hij liet met scenario’s zien dat we in 2050 kunnen leven in een land met 17,4 miljoen inwoners, of in een land met 20,6 miljoen inwoners. Dat verschilt nogal en daar zijn dus politieke keuzes te maken. Maar dan moet je dat wel willen natuurlijk.

Paul Scheffer: na vier jaar weer bij nul beginnen... Beeld Guus Dubbelman/de Volkskrant

Scheffer wilde een groot onderzoek door een staatscommissie en sjouwde de Haagse fracties af. Hij kreeg bij de middenpartijen een luisterend oor. De toenmalige fractieleiders Buma en Dijkhoff voelden wel voor een onderzoek, Asscher en Roemer eveneens. Er werd een motie aangenomen en dat onderzoek is er (uitgekleed) ook gekomen, van het demografisch instituut Nidi en het CBS. Maar vier jaar later zijn bovengenoemde politieke tenoren stuk voor stuk van het toneel verdwenen, en was het nijvere Nidi-spitwerk bijna vergeten of verdrongen. Paul Scheffer had het gevoel dat hij weer bij nul kon beginnen. Maar kijk, de inspecteur-generaal heeft zijn thema van nieuwe urgentie voorzien.

Wat Scheffer aantoonde en eens temeer uit het onderzoek van het Nidi bleek, is dat kleine verschillen in aantallen migranten nu, kunnen leiden tot miljoenen-verschillen over dertig jaar. Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking met 108 duizend mensen, allemaal door migratie. Dat is een voortzetting van de lijn – met een kleine corona-dip – die uitkomt boven het hoogste scenario in 2050. Het Nidi-rapport rept van 1,9 miljoen extra huishoudens in 2050. Stel je even voor, los van de huidige wooncrisis moeten er in 2050 nog eens bijna twee miljoen huizen bijkomen, enkel en alleen om de bevolkingsgroei door migratie op te vangen. Ook dat kan dus domweg niet.

Bij Rits de Boer kwam het hoge woord eruit. De bevolking moet niet meer groeien. We moeten ons werk zelf opknappen. Ook in moreel opzicht, aldus de Boer. Als arbeidsmigratie wordt bepleit ‘omdat zij het werk doen wat wij niet willen doen’, aangezien het vies, zwaar, of ongezond is, hoe kijkt men dan eigenlijk aan tegen de mensen die dat werk wel doen? Werkgevers wentelen de nadelen af op de samenleving, net als in de jaren zeventig met de gastarbeiders. Als we wel rekening houden met de maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie, voor het milieu, de woningmarkt, voor het onderwijs, het verkeer, noem maar op, dan is er maar één conclusie mogelijk: Nederland kan nauwelijks arbeidsmigratie verdragen. Of netter gezegd, ‘de oriëntatie’ moet zijn: ‘stabilisatie van de bevolkingsomvang’. Rits de Boer zegt het.

Uit het Nidi-rapport, ‘Bevolking 2050 in beeld’, valt op te maken dat Nederlandse vrouwen aan de slag moeten. Ook geen populaire boodschap. Als zij er een handvol uren per week bijnemen, dan scheelt dat op de arbeidsmarkt al honderdduizenden banen. Ouderen moeten tot hun pensioen blijven werken, en allochtonen moeten hun handen uit de mouwen steken. Als dat lukt, dan zijn er alles bij elkaar een miljoen banen te vullen, zonder extra migratie. En Ingrid Thijssen van VNO-NCW moet uiteraard de portemonnee trekken. Eigen boontjes eerst, dat wordt het parool.