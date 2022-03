Het hielp om diep uit te ademen, en dan had ik natuurlijk nog Arie Boomsma

De vrouw die altijd bij de trends aanhaakt als ze net geen trend meer zijn, ging ijszwemmen. IJszwemmen, dat had iedereen twee coronawinters lang gedaan, haar Instagram had bolgestaan van de rode natte wezens die met een euforische glimlach een rivier uit klauterden, en elke keer had ze gedacht: ja, dat moet ik ook doen. Maar het leek haar zo koud.

Dat is het punt van ijszwemmen, vandaar dat het dit weekend, met een watertemperatuur van een zwoele 8 graden, geen ijszwemmen meer te noemen was. Het was geen trend meer, het was geen ijszwemmen.

Maar 8 graden is evengoed erg koud. Ik stond aan de rand van het grote, diepe meer (de ‘ze’ uit de voorgaande passage was ik) en liet me voorlichten over de hoe’s en watten van het ijszwemmen. Het semi-ijszwemmen.

Het belangrijkst om te weten was dat je lichaam, en vooral ook je geest, de eerste minuut in koor zouden schreeuwen dat je acuut het water uit moest. Daar moest je je doorheen beuken – dit door middel van diep uitademen – en dan zouden lichaam en geest wel wennen, of in ieder geval dimmen. Vanaf dat moment zou ik, werd me verteld, ongeveer vijf minuten kunnen doorzwemmen, als beginner.

Ik keek naar de ijsblauwe plas die voor me lag. Vijf minuten leek me lang. Ik zei dat ik niets kon garanderen.

Maar het lukte. De levensles die hieruit te halen viel, lag weer eens zo aan de oppervlakte dat het bijna genant zou zijn om hem op te schrijven. De eerste minuut denk je nee, maar dan moet je doorzwemmen. Dit zou ik op alle vlakken van het leven kunnen toepassen, zo ongeveer 73 keer per dag.

Verder hielp het om diep uit te ademen, en dan had ik natuurlijk nog Arie Boomsma. Altijd aan Arie Boomsma denken. Ik dacht specifiek aan het filmpje dat hij op nieuwjaarsdag had gemaakt. Hij wenste iedereen een ‘gelukkig nieuwjaar, happy new year. Maak er wat moois van dit jaar. Uitgaan van de mogelijkheden, niet van de beperkingen.’

Arie stond in dat filmpje tot aan zijn schouders in een sloot. Na het uitspreken van zijn wens ging hij helemaal onder water en kwam weer boven. Hij bleek twee stevige gewichten in zijn handen te hebben, die hij boven zich uit torste.

‘Als Arie Boomsma dit kan, maar dan in december, met gewichten, en een camera, en een statief dat hij op de een of andere manier in een sloot heeft gezet, dan kan ik het ook, in maart, zonder gewichten, en ik hoef er niet eens een filmpje van te maken.’ Die gedachte. Vijf minuten lang. Dat is wat ze in de psychotherapie een helpende gedachte noemen.