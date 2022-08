Het hervatte graantransport stemt optimistisch, maar is geen voorbode van een vredesakkoord

Een lichtpuntje in de diepe duisternis die president Poetin over de wereld heeft laten vallen met zijn oorlog tegen Oekraïne: voor het eerst sinds het begin van de invasie vertrok maandag een schip met graan uit de Oekraïense havenstad Odesa. Het schip, de Razoni, is met een lading mais onderweg naar Libanon.

Het transport is het resultaat van een akkoord dat Rusland en Oekraïne eind vorige maand overeenkwamen na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties. Het akkoord moet een einde maken aan de Russische blokkade van de Oekraïense export van graan via de Zwarte Zee. Daardoor dreigden in tal van landen in Afrika en het Midden-Oosten nijpende voedseltekorten te ontstaan, terwijl de Oekraïense graansilo’s uitpuilen.

Het is nog onzeker of het vertrek van de Razoni de definitieve hervatting van de graantransporten betekent. Vooral aan Oekraïense kant is veel wantrouwen. Het akkoord leek al een dag na ondertekening op losse schroeven te komen staan, nadat Rusland raketten had afgevuurd op schepen in de haven van Odesa.

Toch is er aanleiding voor optimisme. Beide landen hebben belang bij het hervatten van de export. In ruil voor het doorlaten van de transporten uit Oekraïne is het verbod voor Rusland om zijn graan en kunstmest uit te voeren opgeheven. Moskou wil ook graag af van het verwijt dat het verantwoordelijk is voor een mondiale voedselcrisis. Oekraïne is een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld.

Als alles goed gaat, moet de Razoni dinsdagmiddag veilig aankomen in Istanbul, waar een team van inspecteurs van de VN, Turkije, Rusland en Oekraïne de lading zal controleren op wapens en andere verboden waren, een zeldzaam vertoon van samenwerking tussen de strijdende partijen.

De hoop is dat het hervatten van de transporten tot een daling van de graanprijzen op de wereldmarkt zal leiden. Die schoten na de Russische inval omhoog, al zijn ze de afgelopen tijd weer gezakt. Dat het eerste graanschip naar Libanon gaat is symbolisch: de tekorten hebben daar tot torenhoge prijzen geleid.

Ook al is het transport een lichtpuntje te midden van het al maanden durende oorlogsgeweld, het lijkt er niet op dat de Razoni de voorbode wordt van een vredesakkoord of zelfs een bestand tussen Rusland en Oekraïne. Ondanks het trage verloop is Poetin vastbesloten de oorlog voort te zetten, zodat hij grote delen van Oekraïne kan inlijven bij Rusland.