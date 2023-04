Het herlezen van Anton de Kom confronteert me met het geïnternaliseerde ongemak

Deze week bezocht ik eindelijk de prachtige tentoonstelling over de Surinaams-Nederlandse schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsstrijder Anton de Kom in het Openlucht Museum Arnhem. Ik kocht ook een nieuwe editie van zijn meesterwerk Wij slaven van Suriname uit 1934. Ik herlas het na minstens dertig jaar en het greep me opnieuw diep aan.

Over de auteur Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

‘Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweeken, dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen’, fileert De Kom zijn koloniale onderwijs. ‘Voor de klas stonden de eerwaarde Tilburgse broeders en zij onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein en De Ruyter, van Tromp en de Evertsen en Banckert. Wij, de zwarte kinderen op de achterste banken (de voorsten waren bestemd voor zoons en dochters van Europeanen), martelden onze hoofden om er de jaartallen van Hollandse, Beierse en Bourgondische gravenhuizen in te pompen. Wij, die met de stok gestraft werden wanneer wij het waagden binnen de schoolmuren onze eigen ‘Surinaamse taal’ te spreken, moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van Claudius Civilis en de dappere Verlatinghe van Willem de Zwijger. Wij, die de namen van de opstandelingen Bonni, Baron en Joli Coeur tevergeefs in onze geschiedenisboekjes zochten.’

Dat laatste zet hij in Wij slaven van Suriname recht. Je moet een sterke maag hebben om de 140 pagina’s gruwelijkheden te verwerken in het deel dat de eeuwen van slavernij beschrijft.

Het uiteenrukken van gezinnen. Het zware, gevaarlijke werk. De structurele foltering door de meesters, de opzichters en de jaloerse meesteressen wier echtgenoten zich aan de slaafgemaakte vrouwen vergrepen. De incestueuze praktijken op de plantage (‘wat de kinderen aangaat die uit zulk een verbintenis voortkwamen, deze werden eenvoudig beschouwd als een vermeerdering van de menselijke veestapel... en de zweepslagen van hun vader, werden met volkomen onpartijdigheid even striemend uitgedeeld aan hun ruggen als aan de volbloed zwarten’). De gruwelijke straffen voor de weglopers: radbraken, onthoofden, ontmannen. De heroïsche strijd van de talloze mannen en vrouwen die zich verzetten, wegliepen en oorlog voerden vanuit het binnenland wekt ontzag.

‘Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft’, aldus De Kom. Het herlezen confronteert me met mijn eigen achtergrond en het geïnternaliseerde ongemak met onze Afrikaanse wortels. Ik ben opgegroeid in de Amsterdamse Evangelische Broedergemeente; een warme, hartelijke zwarte Surinaamse kerkgemeenschap met diepe wortels in de slavernij. Het evangelie, een door witte zendelingen aan slaafgemaakten toegeworpen spiritueel anker, die dat met beide handen hebben aangegrepen.

Geen wonder: de belofte van een hiernamaals vrij van leed en onrecht in een geroofd bestaan van uitbuiting en ontbering was aanlokkelijk voor mijn voorouders, de stadscreolen. Maar men combineert de blijde boodschap geregeld met winti: helende rituelen die onzichtbare voorouders uit Afrika meebrachten. En dat is ‘een probleem’. Niet zelden kan men tijdens een uitvaart een vermaning vanaf de kansel verwachten voor wie op ‘afgoderij’ wordt betrapt. En is het opkijken tegen de ‘verlichte, verfijnde’ Europese beschaving, die ons deze barbaarsheid aandeed, al weg? Ik weet het niet.

Na de slaventijd begon de uitbuiting van de contractarbeiders, die De Kom uitgebreid documenteerde toen hij begin jaren dertig een bureau begon waar hij Surinaamse arbeiders advies gaf over hun rechten. ‘Langs mijn tafeltje passeert de parade der ellende. Paria’s met diepe holle wangen. Hongerlijders. Mensen zonder voldoende weerstand. Open boeken om in te lezen het moeizaam vertelde verhaal van onderdrukking en ontbering. Indianen, bosnegers, creolen, Brits-Indiërs, Javanen.’

Dit boek, vanuit een revolutionair, zwart maar vooral diep menselijk gezichtspunt, geeft een belangwekkend inzicht in de koloniale Nederlandse geschiedenis. En die is op zijn beurt weer kenmerkend voor de wereldgeschiedenis, waarop Europees kolonialisme een beslissend en verwoestend stempel heeft gedrukt en waarvan de naweeën heden ten dage nog steeds merkbaar zijn.

Belangrijk ook om de wereld van nu te begrijpen.