Het heilig vuur dooft in het oudst nog bewoonde klooster van Nederland langzaam uit

Zelfs voor wie gelooft in de eeuwigheid kan de tijd een vijand zijn. Kijk maar naar de lotgevallen van Edgard Claes, een van de laatst overgebleven kruisheren van Sint Agatha, het oudst nog bewoonde klooster van Nederland. Zeven eeuwen lang leefden er tot wel zeventig kruisheren tegelijk in dit klooster. Nu zijn er nog maar vier van over. En vanaf september, wanneer de Congolese kruisbroeder Olivier terugkeert naar zijn geboorteland, zijn het er nog drie.

‘We hebben allerlei projecten ondernomen’, zegt Claes (68) over het aanstaand uitdoven van het heilig vuur in Noord-Brabant. ‘We zijn een school voor boekbinders begonnen, hebben ons toegelegd op de opvang van vluchtelingen, maar niets hielp.’

Dat is niet zo vreemd, want een van de gevolgen van de geloofscrisis in Nederland is dat er momenteel tientallen kloosters aan het uitsterven zijn. Alleen al de afgelopen vijftien jaar liep het aantal actieve ordes en congregaties terug van zo’n 130 naar circa 60. De gemiddelde leeftijd in die kloostergemeenschappen is bovendien zo hoog, en de nieuwe aanwas zo gering, dat er naar verwachting slechts vijftien ook de komende jaren zullen overleven.

En tot die vijftien zal de Nederlandse tak van de Orde van het Heilige Kruis, een van de vele ordes die na de kruistochten van de 12de en 13de eeuw ontstonden, niet horen. ‘De laatste Nederlandse novice die hier toetrad was Kees Michielse’, zegt Claes. ‘Dat is ongeveer vijftig jaar geleden. En hij is inmiddels overleden.’

Kruisheer Edgard Claes bij de kapotte muur van het oudst bewoonde klooster van Nederland. Beeld Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Zelf trad Claes, van geboorte een Belg, toe tot de kloostergemeenschap toen hij 22 was. Nooit had hij een seconde spijt van die keuze, maar hij kon het ook niet ontkennen dat hoe langer hij rondliep bij de orde, hoe eenzamer ook zijn bestaan werd.

Vroeger werkten bijvoorbeeld alleen al in de keuken vier broeders om iedereen te voeden. Elke week werd er wel een varken geslacht. Maar door een gebrek aan handen sloot de boerderij een aantal jaar geleden permanent de deuren, verpieterde zowel de moestuin als de fruitboomgaard en ervaarde Claes nooit meer diezelfde sensatie van bedrijvigheid van weleer, hoogstens een echo ervan.

‘Wees in, treedt uit’, was niet voor niets een populaire leus in die tijd, zegt Claes.

Een aantal jaar geleden was er nog een kleine opleving van hoop toen er drie jongeren aan de poort kwamen die wilden intreden. Ze werden ongetwijfeld aangetrokken tot de halfduistere gangen waar mannen gehuld in ruwwollen pijen de oudste dingen van Europa deden. Maar na er daadwerkelijk zelf een tijdje te hebben rondgedwaald, besloten ze toch van de hele exercitie af te zien.

Zeven keer per dag bidden en leven in een voortdurende staat van opperste vervoering, zoals de kruisheren gewoon zijn, hoort nu eenmaal niet meer bij deze tijd, denkt Claes. Tegenwoordig zijn zingeving, rust en contemplatie vooral zaken die in een drukke agenda moeten passen, tussen het sportklasje en die koffieafspraak in.

Daarom namen de overgebleven kruisheren een aantal jaar geleden een rigoureus besluit: na zeven eeuwen beslotenheid zouden ze vanaf nu de wereld binnenlaten.

Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven kreeg toegang tot het terrein en bouwde er een spiksplinternieuw depot waar de archieven van tientallen andere vergane ordes en congregaties kunnen worden opgeslagen. Ook hielp het de tuinen op te knappen en het poortgebouw op te kalefateren, zodat er voor de inmiddels twintigduizend bezoekers per jaar gelegenheid is door broeder Edgard gebrouwen kloosterbier te drinken.

Later werden ook nog de kloostercellen omgebouwd tot twaalf appartementen en als klap op de vuurpijl toog dinsdag de burgemeester naar het klooster om het startsein te geven voor een crowdfundactie die ook de laatste renovatie mogelijk moet maken: het herstel van de 390 meter lange afscheidingsmuur – de oudste kloostermuur van Nederland.

Daarvoor is in totaal 570 duizend euro nodig, zegt Claes. Het grootste gedeelte van de kosten wordt door de provincie betaald, maar het klooster moet ook zelf 170 duizend euro bij elkaar zien te verzamelen, aldus de afspraak.

Normaal gesproken zouden de broeders niet echt warmlopen voor een crowdfundactie – nooit waren ze een bedelorde, het was juist hun taak anderen te helpen – maar Claes ziet inmiddels in dat de tijden onherroepelijk veranderd zijn. Hoewel hun tijd op aarde eindig is, hoeft dat niet hetzelfde te betekenen voor hun prachtige klooster.

Daarom treedt broeder Edgard Claes, een van de laatste kruisheren van ‘Sint Aegten’, de Volkskrant vandaag met een glimlach tegemoet, laat trots de kweekvijver en de tuin vol tulpenbomen zien, wijst nog eenmaal op de crowdfund en zegt: ‘We willen zo graag iets moois achterlaten’.