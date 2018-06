Het heeft even geduurd, maar tegenwoordig heeft Louis van Gaal altijd gelijk

De Twaalfde Man

De oefenwedstrijd Slowakije – Nederland was donderdag bijna afgelopen toen commentator John van Vliet iets vreemds zei over Daley Blind. Hij zei: ‘Daley Blind, die behoorlijk op zwart zaad zat bij Manchester United en ook nog een blessure kreeg.’

Van de wedstrijd zag ik alleen de laatste tien minuten, maar dit pikte ik gelukkig nog net mee. Veel meer viel er niet te beleven. Het ging er loom aan toe in Trnava. De stand was 1-1.

In zijn afrondende samenvatting kroop Van Vliet in de huid van Ronald Koeman, de bondscoach. Hij zei dat Ronald Koeman wist dat dit klusje niet in twee maanden geklaard zou zijn. Ook wist Ronald Koeman volgens de commentator dat de zomer na de 3-0 overwinning op Portugal nog niet was aangebroken.

Het was duidelijk. De crisis was nog niet voorbij.

Vooral in de eerste helft had Oranje gefaald, bleek na de reclame uit het interview met de bondscoach. Verslaggever Wytse van der Goot vroeg aan Koeman of het in de rust in de kleedkamer had gedonderd, of er met spullen was gegooid en of er was gescholden.

Koeman zei dat hij erg teleurgesteld was en dat je zo niet aan een wedstrijd kan beginnen. Er was te weinig agressie, de ploeg liep achter de feiten aan, Davy had het moeilijk en Donny was zichzelf niet.

Ook zei Koeman met berusting in zijn stem dat we weten dat we van ver komen. Dat EK 2020 kunnen we nu al op onze buik schrijven, dacht ik, het wordt weer helemaal niks, wéér zo’n zomer zonder Oranje. Gelukkig kwam op dezelfde avond een man aan het woord die in de hiërarchie nog een plaatsje boven Koeman staat, Louis van Gaal.

In Amsterdam werd een boek van NRC-journalist Hugo Logtenberg over het WK 2014 gepresenteerd. Het was het WK van Van Gaal. Daarom heet het boek De hand van Van Gaal. (Er staat vandaag een recensie in Sir Edmund.)

Van Gaal werd geïnterviewd door Wilfried de Jong. Er was veel pers. Een journalist van het AD vroeg aan de echtgenote van Van Gaal hoe het is om zijn vrouw te zijn. Heel leuk, zei ze. ‘Never a dull moment.’ Dat zal best.

Opnieuw bleek dat hij een onaantastbare status heeft bereikt, niet alleen thuis. Van Gaal is de vader des vaderlands van het Nederlandse voetbal geworden. Aan zijn oordeel en wijsheid twijfelt niemand meer. Hij is de deskundige par excellence die boven alle partijen staat.

Waar Johan Cruijff altijd tegenstand uitlokte, wordt de autoriteit van Van Gaal door iedereen geaccepteerd. Zelfs om zijn grapjes wordt gelachen. Het is wel eens anders geweest.

Deze week werd in de krant in een groot stuk de vraag gesteld welk kunstje Van Gaal nog gaat flikken. Er is nog van alles mogelijk, hij is 66. Na de boekpresentatie gaf hij donderdag een nieuwe aanwijzing.

In juli, augustus komt er duidelijkheid, hij hoeft alleen nog maar ja te zeggen. Of nee, want bij die nieuwe baan zou hij een hoop sores krijgen en Van Gaal weet niet of hij dat wel wil. Toen wisten we nog niks, maar het klonk allemaal ontzettend interessant en het land kon weer verder gaan met het speculeren over de nieuwe baan van Louis van Gaal.

Gelukkig ging het in Amsterdam ook over Oranje. Terwijl het Nederlands elftal in Trnava achter de feiten aanliep, sprak Van Gaal via de microfoon van de nationale omroep NOS het bezorgde volk toe. We moeten niet te veel jammeren. Er is hier een goede infrastructuur, Koeman heeft het goed opgepakt en er is zat talent.

Het komt altijd goed, zei hij. Dat zullen we dan maar aannemen. Het heeft even geduurd, maar tegenwoordig heeft Louis van Gaal altijd gelijk.