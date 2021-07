Ergens, in een prullenbak, ligt de overwinningstoespraak van Boris Johnson, waarin hij ongetwijfeld de voetbalzege in verband brengt met zichzelf. Of met de Brexit. Of met het roemrijke verleden van Engeland als wereldmacht. Wat dat betreft is het maar goed dat Engeland niet gewonnen heeft.

Voorafgaand aan de wedstrijden die ze speelden, knielden alle Engelse spelers, als een bescheiden en vreedzaam symbool tegen racisme. De partij van Boris Johnson ondersteunde deze actie niet, omdat die ‘politiek’ zou zijn. Maar zodra het Engelse team goed bleek te presteren, liet elke conservatief zich fotograferen in een voetbalshirt – ook dat zou je politiek kunnen noemen.

Na de nederlaag volgde een golf van racisme richting de spelers die hun penalty gemist hadden. Het had Johnson gesierd als hij had gezegd: dus hierom was dat knielen nodig. Sorry dat ik dat niet eerder inzag. In plaats daarvan stuurde hij een tweet met de smaak van koude Brinta; over dat racisten zich moesten schamen.