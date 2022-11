Het grote verhaal van Kleine Frans

Kleine Frans loopt over het Mediapark. Zijn favoriete park. Hij draagt een pakketje taken.

Mooie taken. Maar: zware taken. Want Kleine Frans is de baas.

‘Hè jakkes’, mompelt hij. ‘Het regent.’

Kleine Frans houdt niet van regen. Liever even schuilen tot het voorbij is.

In de verte komt Otje aangelopen. Ze loopt heel hard. Ze heeft een stapel papieren onder haar arm. Ze heeft altijd een stapel papieren onder haar arm. Otje werkt bij een dagelijks actualiteitenprogramma. Vandaar.

‘Hé Grote Frans’, roept Otje. Ze wuift.

Kleine Frans draait zich om. Maar er loopt niemand anders. Otje had het tegen hem. Soms vergeet Kleine Frans dat hij al best een tijd Grote Frans is. Zelfs al staat het op een emaillen bordje naast de deur van zijn kantoor. Grote Frans, staat er op dat bordje.

Kleine Frans vindt het een mooi bordje. Vaak ligt er wat op. Af en toe veegt hij dat er stiekem vanaf. Daarna kijkt hij uren naar het lege bordje. Net zo lang tot hij vergeet dat het zijn bordje is.

‘Dág Otje’, roept Kleine Frans, maar Otje is al weg.

Vast naar de visagie, denkt Kleine Frans.

En dus loopt hij daar ook even binnen. Voor de gezelligheid.

Bij de visagie zit Jip. In een kappersstoel. Iedereen kent Jip. Generaties zijn opgegroeid met Jip. En nu wordt Jips haar geknipt, door drie kappers tegelijk.

‘Knipknap,’ zegt de schaar.

‘Au!’, zegt Jip.

‘Pas toch op!’, roept Kleine Frans.

‘Mag ik eens kijken?’, vraagt Jip. ‘Is die schaar wel goed?’

Maar het mag niet, zegt de kapper. Het is zíjn schaar. En daar is niks mee mis.

En daar stuift Jip woedend de visagie uit. Zomaar opeens. Het witte kappersmanteltje heeft hij nog om.

‘Waar gaat dat heen?’, roepen de kappers. ‘Je bent nog niet klaar!’

‘Naar Janneke,’ zegt Kleine Frans. Het is waar. Jip en Janneke spelen samen. Champions League. Elke dag. Indrukwekkend, vindt Kleine Frans. Af en toe hoort Kleine Frans dat het niet altijd leuk spelen is. Het gaat er soms erg lelijk aan toe. Kleine Frans moet iets doen. Optreden. Ingrijpen. Maar ja: optreden en ingrijpen, dat is meer iets voor Grote Frans, vindt Kleine Frans. Bovendien: het is toch een soort klikken. En dat is ook niet mooi.

Gelukkig heeft Kleine Frans elke keer dat iemand komt klikken toevallig nét een kraal in zijn oor.

‘Het loopt uit de hand’, zegt iemand.

‘Het is er ellendig’, zegt iemand anders.

‘Ik kan er niet meer tegen’, zegt nog iemand anders.

Maar ja: dat zijn maar iemanden. Er zijn zoveel iemanden. Er komen altijd weer nieuwe iemanden.

En er is maar één Jip.

Dus zegt Kleine Frans: ‘Sorry, ik heb een kraal in mijn oor.’ Of misschien zegt hij het niet hardop. Maar het is dus wel zo. Kleine Frans weet dat hij eigenlijk Grote Frans moet zijn. Dat is niet makkelijk.

Nu begint het nog te waaien ook. Bah. Het liefst zou hij wat uit de wind blijven. Maar ja, hij zit met die taken. Mooie, maar zware taken. Die hij onmogelijk kan neerleggen. Of…?