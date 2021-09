Het grote milieuprobleem is dat de mensen met macht een ruggegraat van rubber hebben

En nu moeten kalfjes op zindelijkheidstraining. Vaktijdschrift Current Biology schreef erover. Hoe jonge koeien naar een latrine werden gelokt, hoe ze iets lekkers kregen als het plassen daar lukte, hoe een ‘onaangename stimulans’ (een waterdouche) hun deel werd als ze het ongecontroleerd lieten lopen buiten het daartoe bestemde vak.

De Volkskrant maakte er een nieuwsbericht van, en schreef het op zoals het ons wordt verteld. Beter: wijs gemaakt. ‘De uitwerpselen van koeien zijn een groot milieuprobleem. Juist door het mengsel van feces en urine, die koeien overal in de wei en de stal achterlaten, komt er veel stikstof in de vorm van ammoniak vrij. Dat slaat neer in kwetsbare natuurgebieden, wat slecht is voor de biodiversiteit.’

Stierenschijt natuurlijk.

Het ‘grote milieuprobleem’ is niet de koe die niet het fatsoen heeft om het op de wc te doen, en in plaats daarvan het gore lef heeft ‘overal in de wei en de stal’ poep en plas achter te laten waar kwalijk ammoniak bij vrijkomt waardoor kwetsbare natuurgebieden en de biodiversiteit naar hun grootje gaan. Het grote milieuprobleem is dat er zoveel koeien op een kluitje bij elkaar zijn gezet, door mensen. En ja, het is heel gek, maar koeien poepen. Het grote milieuprobleem is dat elders in de wereld op grote lappen grond veevoer moet worden gekweekt, en hierheen gesleept. Het grote milieuprobleem is dat hiervoor bossen worden gekapt, door mensen. Geen koe die erom heeft gevraagd.

Het grote milieuprobleem is dat mensen dit willen. Eisen. Erom drammen. Het grote milieuprobleem is dat degenen die de macht hebben om hier radicaal en voorgoed een einde aan te maken, behept zijn met een ruggegraat van rubber.

Het grote milieuprobleem is dat er te veel mensen zijn die dierlijke melk willen en yoghurt en biefstuk en gehaktballen en draadjesvlees. Veel en vaak. Het grote milieuprobleem is dat ondernemingen die gruwelijk veel geld verdienen met het verzadigen van deze behoeftes een uitstekende lobby hebben in Den Haag – we zien met enige regelmaat dat oud-ministers en -Kamerleden hun contacten op het Binnenhof graag delen in ruil voor een bord linzen en een luizige 2,5 ton.

Het grote milieuprobleem is dat de koeiendrammers hun zin krijgen, van een laffe overheid die niet eens ‘eet verdomme minder vlees’ durft te zeggen, want dan gaan ze weer janken dat hun ‘VRIJHEID’ wordt afgepakt. (En vermeende vrijheidsstrijders permitteren zich steeds meer: op Urk hees een clubje zich onlangs al in nazi-uniform voor de corona-vrijheidsstrijd – dat krijg je ervan wanneer schijterige politici zo druk zijn met zich serviel inlikken bij ‘de bezorgde burger’ dat ze vergeten morele grenzen te trekken.)

Onze huispopulist Teun van de Keuken schreef het maandag al mooi op: ‘Het is geen fraai gezicht als de overheid bang is voor haar burgers.’

Dus vluchten de boven ons gestelden in innovatie. Politici zijn dol op innovatie. Omdat het voortvarend klinkt en vooruitstrevend en hip. Alsof je er bovenop zit. Dus wordt er gewerkt aan koeienwc’s, en luchtwassers, en zindelijkheidstraining voor kalfjes, en meer melk per koe, en al die andere opwindende dingen die ze verzinnen in Wageningen. Innovatie is: het optimaliseren van de koe als melk- en vleesfabriek, een fabriek die helaas plast en boert en ademt. Maar ook daar verzinnen ze wel wat tegen.

En maar doen alsof zo het grote milieuprobleem wordt opgelost.