Het graanakkoord toont hoezeer de situatie op het slagveld de onderhandelingen kan beïnvloeden

Een dokwerker kijkt toe hoe een vrachtschip wordt volgeladen met graan in de haven van Mikolajiv. Beeld Reuters

De aankondiging van een akkoord dat de export van Oekraïens graan mogelijk moet maken vanuit de resterende Oekraïense havens aan de Zwarte Zee is een lichtstraaltje van goed nieuws in een anderszins nog inktzwarte nacht van oorlogsgeweld.

Aan het akkoord is lang gewerkt door Turkije en de Verenigde Naties. Als het er echt toe zal leiden dat schepen (die in Turkije geïnspecteerd zullen worden) weer Oekraïens graan kunnen exporteren, zal dat goed nieuws zijn – voor Oekraïense boeren en de landen in Afrika en elders. Maar eerst moet blijken of het akkoord reëel is, of het zoveelste Russische diplomatieke rookgordijn.

In het eerste geval toont het akkoord dat Rusland en Oekraïne via bemiddeling een vergelijk kunnen bereiken op punten met genoeg overlappende belangen. Bij graan zou dat in theorie kunnen: Oekraïne wíl exporteren en moet snel van zijn voorraden af. Rusland heeft al veel graanopslagplaatsen met raketten bestookt en ook veel Oekraïens graan gestolen. Hier speelt dus geen goedertierenheid, maar berekening: wellicht de strijd om de ‘hearts and minds’ van niet-westerse landen en de wens om Europa te verdelen en argumenten te geven en sancties te verlichten.

Het akkoord toont hoezeer de militaire situatie op het slagveld de ruimte voor onderhandelingen beïnvloedt. Dat Rusland onlangs het strategisch gelegen Slangeneiland moest opgeven, en nu op zee rekening moet houden met raketaanvallen, speelt een belangrijke rol. Als Ruslands plan om de hele kuststrook in te nemen niet was gestuit op militair verzet, zou er nu niet te praten zijn geweest over een gedeeltelijke opheffing van zijn illegale zeeblokkade.

De verleiding te denken dat dit akkoord de opmaat is naar een groter vergelijk is, op grond van wat er op de grond gebeurt, onrealistisch en onjuist. Een staakt-het-vuren zou Rusland een militaire adempauze geven, en tijd om een nieuw offensief voor te bereiden. Poetin probeert met de hand aan de gaskraan het Westen te verdelen en onder druk te zetten om Kyiv tot een politieke kniebuiging te dwingen, een die het militair niet maakt. De Russische oorlogsmachine kampt met structurele problemen, die nog verergerd worden door de aankomst van moderne westerse wapensystemen op het slagveld.

Dat een deal met Poetin op dit moment geen optie is, leert een blik op bezet gebied. De OVSE publiceerde onlangs een rapport met schokkende berichten uit de ‘filtratiekampen’ waar Oekraïners doorheen moeten voordat ze – ook volstrekt illegaal – naar Rusland gebracht worden.

De berichten over vervolging, verkrachting, martelingen en ‘verdwijning’ van Oekraïners in bezet gebied zijn talrijk. En Rusland erkent openlijk, deze week nog bij monde van buitenlandminister Lavrov, dat het veroverd gebied gaat opslokken. Een ‘bevroren conflict’ betekent dus in feite het accepteren van een schrikbewind en gedwongen russificatie voor miljoenen Oekraïners. Dat is niet alleen voor Kyiv onacceptabel, maar ook voor de westerse bondgenoten.

Intussen flirt Hongarije druk met Moskou. Dat moet de uitzondering blijven die de regel bevestigt. Westerse landen denken nu na, berichtte The Washington Post, over het sturen van moderne jachtvliegtuigen (die op zijn vroegst volgend jaar door Oekraïne gebruikt zouden kunnen worden). Daaruit spreekt gelukkig het besef dat toegeven aan Poetin vanwege economische tegenwind geen oplossing biedt, maar het probleem juist zal verergeren.