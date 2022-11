Het goede, ware en het schone zijn weer in vertrouwde staatshanden

Dat weggehaalde schilderij met rokende oude mannen aan de Leidse universiteit zit mij niet lekker. De weghalers zeiden achteraf dat het een daad van ironie was. Ironie is altijd een prettige boom om achter weg te duiken. Maar er komt een heuse ‘divers samengestelde’ commissie om het geval te onderzoeken, en de voorzitter van het college van bestuur heeft gezegd dat ‘inclusiviteit een van onze belangrijkste opdrachten’ is. Boer, pas dan maar op je kippen.

Dat oude mannen weg moeten, zijn we inmiddels gewend. Ik bleef steken bij het grensoverschrijdende karakter van hun sigaren. Het was dus geen echte, maar alleen overdrachtelijke rook, waardoor decaan Joanne van der Leun was gekwetst. In 1985 was het huis te klein omdat minister Brinkman van Cultuur de P.C. Hooft-prijs niet wilde uitreiken aan Hugo Brandt Corstius omdat die ‘het kwetsen tot instrument’ had gemaakt. Kwetsen mocht destijds in de kunst, nee: het móést, maar vooral mocht de staat zich nergens mee bemoeien.

Tijden veranderen en decanen storen zich al aan geschilderde rook. Kunst mag niet langer kwetsen en de overheid bemoeit zich er intensief mee. Zo is er al een paar jaar de Code Diversiteit en Inclusie van de Raad voor de Kunst. Zonder aantoonbare diversiteit en inclusie geen subsidie, is de regel. Musea weten niet beter of ze moeten een slavernijtentoonstelling inrichten, en net als de kunst is ook het vak geschiedenis een vorm van openbaar vermaan geworden en niet langer een ding van zichzelf.

Twee weken geleden gaf de directeur van het Stedelijk Museum, Rein Wolfs, een interview aan NRC. Het moest maar eens afgelopen zijn met de achterhaalde autonomie van de kunst, meende hij. De ondervrager begreep dat als het einde van de romantische kunstenaar, maar verderop in het artikel bleek dat de directeur de kwaliteit van kunst voortaan beoordeelt aan de hand van de huidskleur van de maker. Die obsessie met kleur moet uiteraard leiden tot het verdwijnen van het racisme. Het einde van de autonome kunst moet je letterlijk nemen: de opdracht van musea is de juiste opvatting uitdragen. Het goede, ware en het schone zijn weer in vertrouwde staatshanden.

Joanne van der Leun, de rechtendecaan die van de oude rokers af wilde, heeft in elk geval haar oud-collega Thorbecke niet onder de knie. Zoals bekend, vond Thorbecke dat de overheid ‘geen oordelaar is van wetenschap en kunst’. Hij was tegenstander van staatssubsidies, omdat die ertoe zouden leiden dat een staatsopvatting wordt opgedrongen. De opdracht van Thorbecke was een nieuwe grondwet ontwerpen, waarin niet langer de standen, maar vrije burgers hun vertegenwoordigers zouden aanwijzen in het landsbestuur. De kern van zijn vernieuwing was een strikt onderscheid tussen de private en publieke sfeer. Er moest een deel van de samenleving zijn waar de staat buiten zou blijven, opdat de burgerij in vrijheid kon spreken, denken en zich organiseren.

Zie ik het goed, dan is de staat die vrije ruimte stapje voor stapje op de burgerij aan het terugveroveren. Er zijn heus nog keurige commissies die de subsidiecenten verdelen, ogenschijnlijk op afstand, maar het kan niemand ontgaan dat ministers, gemeenten, universiteiten, omroepen en musea de zegeningen van diversiteit en inclusie eenstemmig bezingen. De vrije studie naar het koloniale verleden, weten wij al van tevoren, zal gevolgd worden door de plechtige excuses van de bovenonsgestelden.

Grensoverschrijdende kwetsuren horen bij de standenstaat. Standen, gilden, broederschappen, kloosters, universiteiten, steden – allemaal hadden ze hun bijzondere rechten. Tot de nieuwe grondwet van 1848 werden die privileges afgunstig bewaakt, en elke grensoverschrijding van rang en stand was een aantasting die moest worden uitgewist. Thorbeckes levenswerk was het ontvlechten van de standen om daarvoor in de plaats de gelijkberechtiging van de individuele burger te stellen.

Soms denk ik dat we inderdaad terug zijn in de standenstaat, in een modern jasje uiteraard. Dezelfde treurige groepscategorisering waar geen ontsnappen aan is, zoals de zeven vinkje van Joris Luyendijk of het witte privilege van Gloria Wekker. De grensoverschrijdingen van nu zijn vaag omschreven, kunnen variëren van het uitdelen van een onvoldoende tot het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Zeker is dat je je er vooral niet aan moet bezondigen. Toen NWO-baas Marcel Levi een luchthartige column over sociale veiligheid schreef in Het Parool, was de reactie aan de universiteit ‘ongeloof en verslagenheid’. Levi ging met zijn stukje zelf langs de rand van de grensoverschrijdende afgrond en moest op een holletje excuses maken.

Wie verdacht wordt van grensoverschrijding, krijgt te maken met onduidelijke integriteitsbedrijven. Hoor en wederhoor blijken niet altijd noodzakelijk en zelfs een eeuwenoud beginsel als habeas corpus, het recht om te weten wat de aanklacht is, kan opzij worden geschoven. Onlangs werd Niko Besnier ontslagen, als hoogleraar antropologie verbonden aan de UvA – wederom een bastion van de vrijheid. Aan zijn opvattingen lag het niet, hij had recentelijk nog een manifest tegen racisme en intersectionele discriminatie ondertekend.

Maar volgens de universiteit heerste er rondom hem een angstcultuur en moest hij vertrekken. Besnier liep naar de rechter, die de universiteit nalatigheid verweet. Het resultaat bleef hetzelfde. Besnier werd ontslagen, nu wegens verstoorde werkrelaties, want zo gaan de dingen. De decaan van de UvA boog na de rechterlijke schrobbering niet nederig het hoofd, maar zei dat ze door het vonnis ‘met stomheid geslagen’ was, en sprak van ‘de omgekeerde wereld’. Besnier was in het gelijk gesteld, maar de verdenking bleef gewoon bestaan. Want bij de standenstaat horen ook lange tenen en een ijzeren geheugen.