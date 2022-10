Het ging om een serieus boek van een serieuze uitgeverij waar heel serieuze mensen op af waren gekomen

Op de uitnodiging van de boekpresentatie stond dat het om 17 uur begon. Beperkte ervaring leert dat je gerust een half uur later kan komen, dan begint het meestal pas echt. De presentatie was in een zaal die uitkeek op een plein, middenin de stad. Omdat het thuis wat uitliep was ik nog iets later dan het geplande halfuur. Ik parkeerde mijn fiets en zag meteen dat het foute boel was. De zaal was vol. Iedereen zat geconcentreerd naar het podium te kijken. Daar werd de schrijfster van het boek geïnterviewd door een journalist van De Groene Amsterdammer. Ik ging in de vensterbank van het naastgelegen pand zitten en stuurde een bericht naar een kennis van wie ik verwachtte dat ze binnen zou zijn.

‘Ben jij bij die boekpresentatie?’

‘Nee. Redde het niet. Jij?’

‘Ik sta nu buiten. Maar het ziet er allemaal heel serieus uit. Als ik nu naar binnen ga word ik gelyncht.’

Dat was beslist niet overdreven. Het ging om een serieus boek van een serieuze uitgeverij, waar allemaal heel serieuze mensen op af waren gekomen. In het beste geval zou de voltallige zaal bij mijn binnenkomst ‘shame, shame, shame’ scanderen.

Verstandiger was dus te wachten tot de borrel begon. Vanaf een bankje aan de overkant van het plein had ik een uitstekend uitzicht op het podium. Geheel in lijn met het thema van het boek, eenzaamheid en digitale verslavingen, zat ik ondertussen op mijn telefoon en luisterde een podcast.

‘Laat me weten hoe het was’, appte de kennis.

Tien minuten gingen voorbij. Twintig. Na het interview bleek er nog een Q&A te zijn, waar enorm gebruik van werd gemaakt. Was het interview niet genoeg geweest? Konden die mensen niet gewoon het boek lezen?

Dit duurde me te lang. Ik stond op en liep naar mijn fiets. Dit alles in een potsierlijke, gebogen lichaamshouding, mijn gezicht afgeschermd van de zaal, zodat niemand me kon zien.

‘Ik ga weer naar huis’, appte ik de kennis.

Ze vroeg hoe het was geweest.

Ik antwoordde dat ik niet binnen was geweest.

‘Dit is echt het meest introverte dat ik ooit heb gehoord’, stuurde ze terug.



Welnee, antwoordde ik. Wat had ik dan moeten doen? ‘Een uur te laat naar binnen lopen en doen alsof er niets aan de hand is?’

‘Ja’, antwoordde ze. En daarna, in kapitalen: ‘JE STOND AL VOOR DE DEUR.’

Maar, zei ik, ‘niemand heeft me gezien. Ik zat aan de overkant op een bankje. Undercover.’

‘Jezus’, stuurde ze terug, ‘nog erger.’ Sindsdien heb ik niets meer van haar gehoord. Waarschijnlijk denkt ze dat ik gek ben. Waar natuurlijk wel wat voor valt te zeggen.