Het gezamenlijk monitoren van transacties op witwassen geeft wel degelijk beter zicht op criminele netwerken

Vrees voor massasurveillance en discriminatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft stevige kritiek op het kabinetsplan om witwassen aan te pakken. Volgens de privacytoezichthouder, die spreekt van een ‘bancair sleepnet’, is het Plan van aanpak witwassen niet noodzakelijk en in strijd met het evenredigheidsbeginsel (overheidshandelen mag de burger niet onnodig schaden). Dat heeft de AP deze week in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het is niet de eerste keer dat de privacytoezichthouder, die de Kamer adviseert over de voorgenomen nieuwe wet, kritiek heeft geuit. In oktober waarschuwde de AP ook al dat het Plan van aanpak witwassen ‘de deur opent naar ongekende massasurveillance’ door banken.

Verder wijst de AP in zijn brief erop dat de huidige Europese antiwitwasregels en antiterrorismefinancieringsregels al een vergaande inbreuk maken op de privacy van burgers. Die regels staan ‘op gespannen voet met het Handvest’, schrijft de privacytoezichthouder. ‘Het voorliggende wetsvoorstel bevat nationale keuzes die hier nog eens bovenop komen.’ De AP vreest ook voor zogenoemde function creep, waarbij een maatregel later ook kan worden gebruikt voor andere doeleinden.

Eerder uitte de Raad van State eveneens kritiek op de voorgenomen nieuwe wet. Het kabinet heeft vervolgens het wetsvoorstel herzien, maar volgens de AP staan de belangrijkste bezwaren van het eerdere advies nog overeind. ‘Deze bezwaren en zorgen zijn ernstig van aard: de AP ziet een vorm van massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting en waarbij risico’s op discriminatie kunnen ontstaan’. En: ‘De ingeslagen weg nu is bepalend voor de toekomst’, waarschuwt de privacytoezichthouder.

Donderdag vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het Plan van aanpak witwassen.