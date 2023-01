Hoewel ex-president Bolsonaro het geweld veroordeelde, draagt hij een zware verantwoordelijkheid. Zonder enige grond begon hij al ver voor de verkiezingen twijfel te zaaien over een eerlijk verloop van de stembusstrijd, naar trumpiaans recept.

De nederlaag van Jair Bolsonaro bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen van oktober 2022 werd gezien als een opsteker voor de democratie. Hoewel zijn tegenstrever Lula maar nipt won, had een meerderheid van de Brazilianen genoeg van hun extreem-rechtse en autoritaire president.

Aan het begin van 2023 blijkt echter dat de Braziliaanse democratie kwetsbaar is. Aanhangers van Bolsonaro bestormden zondag in Brasilia het parlement, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis. Hoewel de aanval amateuristisch werd uitgevoerd, hoopten de bolsonaristas ongetwijfeld een staatsgreep te plegen.

Het geweld van de betogers illustreert de diepe verdeeldheid in de Braziliaanse samenleving. President Lula staat nu voor de moeilijke opgave het land bij elkaar te houden, terwijl de economie tegenzit en medestanders van Bolsonaro een sterke positie hebben in het parlement en op regionaal niveau.

Zorgwekkend was het gemak waarmee de betogers tot het parlement en de andere officiële gebouwen konden doordringen, niet of nauwelijks gehinderd door de militaire politie. Over de loyaliteit van de politie bestonden al eerder zorgen. Zij komt voort uit de militaire dictatuur die pas in 1985 werd beëindigd. Veel agenten zijn op de hand van Bolsonaro. De regering-Lula heeft nu de delicate taak de politie te disciplineren, met het risico dat ingrijpen meer extreem-rechts verzet oproept. Hoopgevend is wel dat de Braziliaanse instituties zich achter de democratie opstelden, inclusief het leger dat de betogers verwijderde.

Hoewel ex-president Bolsonaro het geweld veroordeelde, draagt hij een zware verantwoordelijkheid. Zonder enige grond begon hij al ver voor de verkiezingen twijfel te zaaien over een eerlijk verloop van de stembusstrijd, naar trumpiaans recept. Hij weigerde zijn nederlaag openlijk te erkennen en de presidentiële sjerp persoonlijk aan Lula te overhandigen, zoals gebruikelijk is. Met zijn haatdragende en leugenachtige boodschappen morrelde hij aan de vreedzame overdracht van de macht, de basis van elke democratie.

Net als de bestorming van het Capitool in Washington, twee jaar geleden, liet de wanorde in Brasilia zien hoe gevaarlijk het extreem-rechtse populisme is. Niet voor niets stond Bolsonaro’s zoon Eduardo in contact met Steve Bannon, de voormalige strateeg van Donald Trump. Wie pretendeert exclusief de stem van ‘het volk’ tegenover een snode ‘elite’ te vertegenwoordigen, voelt zich gerechtigd de regels van de democratie aan zijn laars te lappen. President Lula heeft geen andere keus dan hard optreden tegen alle krachten die de democratie ondermijnen.