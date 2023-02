Het gesteggel over 5 mei als vrije dag is beschamend

Bevrijdingsfestival Den Bosch, 5 mei vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Frankrijk heeft 14 juli als nationale feestdag, de Amerikanen 4 juli, de Britten hebben Remembrance Day op 11 november, en Nederland heeft 5 mei, nou, ja, één keer in de vijf jaar, en dan moet je als werkende niet de pech hebben dat het ook nog eens in een weekend valt.

Het is beschamend dat 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, met zo’n 250 duizend Nederlandse slachtoffers, er nog steeds gedoe is over een nationale vrije dag. En dan durft de gemeente Haarlem die datum ter discussie te stellen door er diversiteit en inclusiviteit met de haren bij te slepen.

Dat de oorlogsgeneratie (waaronder wijlen mijn vader die wegens zijn rol in het verzet vier jaar de hel van een concentratiekamp heeft moeten verduren), die bijna is uitgestorven, niet meer mag meemaken dat 5 mei, onze Bevrijdingsdag, een nationale én vrije feestdag is, is een grote schande.

Hans van Noord, Utrecht

Mancave

De vermeende afwezigheid van vrouwen – vroeger en nu – in de paleontologie is wat zwaar aangezet, in het betoog van Tineke Bennema over de ‘mancave’. Er zijn immers mooie beelden met duidelijke borsten van de populaire Lucy, een van de oudste bekende mensachtigen uit het Plioceen (Australopithecus afarensis). Ook onze stam-oermoeder, mitochondriale Eva, de gemeenschappelijke matrilineaire voorouder van alle nu levenden, kreeg veel aandacht.

Al jaren terug zag ik in musea vrouwen en kinderen onder driedimensionaal uitgebeelde groepen neanderthalers (zie ook Wikipedia). Ze kijken schrander. Lange tijd terug werden ze als minder snugger beschouwd, maar dat is allang achterhaald. Beelden waarin ze als woeste wilden overkwamen, zijn uit collecties verwijderd.

Al decennialang is geschreven over jager-verzamelaars, waarbij de uiterst essentiële rol van voedsel verzamelen aan de vrouwen werd toegeschreven. Vrouwelijke wetenschappers schreven er dikke boeken over. Dat neanderthalers seks hadden met homo ­sapiens betrof ook hun vrouwen. Niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwelijke wetenschappers een intrigerende ontdekking. Hier een mannenfocus zien is stemmingmakerij.

Ten slotte, juist veel archeologisch onderzoek wordt door vrouwen gedaan. Josephine Joordens bijvoorbeeld staat – terecht – in hoog aanzien, ook in het buitenland.

Machteld Roede, fysisch antropoloog, Maastricht

Maagdenhuis

Onlangs een inspirerend artikel over feminisme. Ook de Maagdenhuis-bezetting in Amsterdam in mei 1969 kwam voorbij, met wéér de opmerking dat vrouwelijke bezetters toen alleen goed waren voor koffie, broodjes, typen en seks.

Door de jaren heen is dit beeld een eigen leven gaan leiden. Ik was erbij, net 19 jaar oud. Uit eigen ervaring weet ik dat het anders was. Al smeerden er vast meer vrouwen dan mannen broodjes, ook de vrouwen namen volop deel aan de vergaderingen, aan het actiewerk en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik heb absoluut geen grote verschillen gezien bij de taakverdeling. En de seks? Mogelijk vonden mannen en vrouwen ’t allebei leuk?

Elise Oosterbaan, Maastricht

Boycot

Zolang Nederlandse bedrijven, zoals Unilever en Douwe Egberts, nog steeds geld blijven verdienen in Rusland, boycotten wij die bedrijven toch hier?

Ton Besselink, Vlissingen

Anne Frank Huis

Onbegrijpelijk dat we in dit land een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hebben die geen bevoegdheid heeft tot opsporingshandelingen op het internet, zoals staat in het artikel over de extreemrechtse projecties op het Anne Frank Huis. Daar speelt zich juist alles af op dit gebied, zeker de aanzet tot haat, racisme en acties van extreemrechts.

Aaf Bijleveld, Hoorn

Vrije meningsuiting

In alle steunbetuigingen van schrijvers aan schrijver Pim Lammers pleiten de schrijvers voor de vrijheid van schrijvers om hun fantasie en verbeelding te kunnen blijven openbaren. Maar volgens artikel 7 van de Grondwet is ieders binnenwereld in beginsel welkom, niet alleen die van schrijvers.

A.H.J. Dautzenberg, schrijver, Tilburg