Het gesprek over grensoverschrijdend gedrag bij het corps moet ook gaan over de patserige poencultuur

De zaal was hufterproof, maar op zulke hufters had niemand gerekend. Het was de zomer van 2007, ik zat aan het einde van mijn eerste jaar. In een loods in Amsterdam-Noord vierden de mannen van het A.S.C. het Herendiner van het lustrum.

Na enkele benauwde dagen kwam het tot een ontlading: bliksem. De stroom viel uit en zodra het donker was, begon het gekletter. De som was simpel: veel drank + duizend mannen onder elkaar + anonimiteit = wangedrag. Toen het licht weer aan ging, lag het servies aan stukken. Duizend borden en glazen.

Zoals wel vaker in grote corporale gezelschappen schaamde ik me: wat zou het personeel van deze barbaren vinden? Even later, op de pont terug naar het centrum, keek ik toe hoe wat jongens een fiets van een willekeurige man in het water flikkerden.

Aan de kade stond de politie ons op te wachten, de grootste relschoppers werden gearresteerd. Ik fietste naar huis en sprak er de volgende dag schande over met mijn huisgenoten. Maar ik zei en deed niets. In de media volgde geen ophef, WhatsApp bestond nog niet. De bubbel bleef gesloten.

De hufters van toen werden niet door juicevlogger Yvonne Coldeweijer online gezet, ze zijn nu nette mannen met kinderen, podcasts, start-ups, stilte-retraites en getrimde baardjes. Nee, ze zitten niet in de politiek en zijn ook geen ceo’s van multinationals – dat beeld is allang achterhaald.

Van de speeches die avond kan ik me niks herinneren, maar het zou kunnen dat het niveau vergelijkbaar was met het filmpje dat deze week een golf van afgrijzen veroorzaakte. Als ik in de zaal had gezeten, had ik mijn hoofd geschud, maar er niet van opgekeken, dit was het niveau dat ik zo vaak had gehoord.

Wat voor velen onbegrijpelijk is, is dat het leven bij het corps ondanks alles erg leuk is. Als je er tenminste de fijnbesnaarde, slimme, getalenteerde mensen weet te vinden. Die zijn er volop. Ik heb er leren schrijven, spreken, optreden, musiceren, debatteren en organiseren – alle dingen waarvoor je uit je schulp moet kruipen. Dat zulke uitersten naast elkaar bestaan is een werkelijkheid die bijna iedereen uit het eigen leven kent, maar die op sociale media onaanvaardbaar is.

De hele week ging het – terecht – over seksisme en vrouwenhaat bij het corps, maar over één element werd nauwelijks gepraat: poen. Het dieperliggende probleem is een cultuur van macho’s en patsers voor wie welvaart vanzelfsprekend is en die worden beloond voor extreem gedrag, dat maakt ze populair bij jongens én meisjes.

Elk najaar komen er vrachtladingen blije eikels aan. Jongens uit Haren, Hattem, Bussum, Aerdenhout, Wassenaar en Vught, opgegroeid met het idee dat de wereld aan hun voeten ligt. Ze zijn niet kwaadaardig, maar wel onnozel en onbesuisd. Consequenties zijn er zelden. Als ze in een politiecel belanden, is er een vader die ze eruit helpt. Dat zoiets geld kost dat de meeste mensen niet hebben, komt niet in ze op.

Over geld wordt niet geluld, is bij het corps de les vanaf dag één. Een restant uit de tijd dat je je vermogen niet te veel etaleerde in een net milieu. Een beetje shabby was juist chic. Inmiddels is de kijk-mij-eens poenerigheid die we van sociale media kennen allang doorgedrongen in corporale kringen, vooral bij een aantal Amsterdamse disputen. Het is een mentaliteit van pronken, je verheven voelen en: als het niet kapot kan, is het ook niet leuk.

Vorig jaar haalde een vrouwendispuut 134.515 euro (ik heb de screenshots nog) op tijdens een lustrumveiling. Zo’n dispuut bestaat uit een stuk of zestig actieve leden. Het geld is opgehoest door de ouders. Het ene stel biedt hun huisje in Sainte-Maxime aan. Voor een paar duizend euro huren anderen dat. Ouders bieden tegen elkaar op, willen niet voor elkaar onderdoen. Waar al dat geld goed voor is, wordt niet gevraagd.

Hoe wereldvreemd dit is, hoe absurd en buiten proporties, lijkt niet in te dalen.

Ander voorbeeld. Een jongensdispuut ging op lustrumreis naar Kaapstad. (In mijn tijd was dat Praag.) Een groepje was vooruitgegaan om de reis voor te bereiden. In een filmpje in de stijl van The Wolf of Wall Street lieten ze zien hoeveel geld ze uitgaven. Aan het eind sprongen ze uit een vliegtuig boven de Tafelberg. Dit alles wordt gebracht met het dunste laagje ironie: ze vinden dik doen daadwerkelijk heel erg gaaf. Ze weten dat zo’n filmpje uitlekt, ook naar middelbare scholen – het werven van nieuwe leden begint vroeg.

Vrouwenhaat en huftergedrag is van alle klassen, maar als bevoorrechte kinderen in groepsverband zich er herhaaldelijk aan bezondigen, wordt daar terecht harder over geoordeeld. Hun losgezongen werkelijkheid kweekt het gevoel boven de maatschappij te staan. Onderzoek wijst dat ook uit: hogere klassen zijn sneller geneigd te denken dat de regels niet voor hen gelden.

De aangekondigde cultuuromslag is niet alleen voor de bühne. Er is een aanzienlijke groep, ook mannen, die verandering wil. Dat gesprek moet niet alleen gaan over grensoverschrijdend gedrag, maar ook over alledaags gedrag, over smaak, over de patserige poencultuur die velen normaal lijken te vinden. Hoog tijd om wél over geld te lullen, hoe je er beschaafd mee omgaat.