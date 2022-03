Het genie Vladimir Vladimirovitsj zwemt zijn eigen fuik in

In een interview met de Leeuwarder Courant zei voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn: ‘Poetin heeft deze oorlog al verloren.’ Ook zag hij de Russische invasie in Oekraïne als ‘het begin van de val van Poetin’. Berlijn was lang de enige niet die meent dat Vladimir Poetin zich in eigen voet heeft geschoten. ‘Dit zal tot zijn falen leiden’, zei Eurocommissaris Frans Timmermans zondag in Buitenhof. In The Guardian schreef Yuval Noah Harari: ‘De oorlog is minder dan een week aan de gang en nu al lijkt het steeds aannemelijker dat Vladimir Poetin op weg is naar een historische nederlaag.’

Poetin weet dat waarschijnlijk nog niet, want hij schijnt een beetje van de werkelijkheid te zijn losgezongen na een geïsoleerd bestaan van twee jaar in zijn residentie in Novo-Ogarjovo – met desinfectietunnel – uit angst voor corona. Poetin gebruikt geen computers en geen internet; hij haalt zijn informatie vooral van televisie. Op tv ziet en hoort hij de propaganda die afkomstig is van hemzelf en de kliek om hem heen – die gaat erin als koek.

‘Ik denk niet dat dit een oorlog is die de Russen en Vladimir Poetin uiteindelijk kunnen winnen’, zei David Petraeus, voormalig directeur van de CIA en generaal in Afghanistan, bij CNN. Petraeus heeft ervaring met oorlogen die niet zijn te winnen. Volgens hem heeft Poetin zich verkeken op de bereidheid van de Oekraïners om te vechten voor hun land, op een ‘Churchill-achtige leider’ en – daar moet je altijd rekening mee houden, weet zelfs Erik ten Hag – het thuisvoordeel.

Vreemd, want Vladimir Poetin had de afgelopen jaren naam gemaakt als een ‘strategisch genie’ die met het verdeelde Westen deed wat hij wilde.

Nu heeft hij het met zijn acties juist verenigd en heeft het genie de Navo nieuw leven ingeblazen, Finland en Zweden willen ook lid worden. Het genie heeft de eenheid van de EU versterkt en bereikt dat alle West-Europese landen zich opeens aan de 2-procentsnorm voor hun defensie-uitgaven willen gaan houden.

De Volkskrant schrijft sinds kort Kyiv in plaats van Kiev, wij willen niks meer te maken hebben met die tweede, Russische transcriptie: dan heb je je wel intens gehaat gemaakt.

Het genie heeft zijn land veranderd in een piratenstaat, door iedereen uitgekotst en veracht. Vorige week zat hij in het Kremlin aan tafel met minstens dertien miljardairs, om hen van het belang van de oorlog te doordringen. Volgens Forbes hebben de 116 Russische miljardairs de eerste week van de oorlog 126 miljard dollar verloren op de beurs van Moskou. Daar houden miljardairs niet van.

Steeds meer oligarchen spreken zich op Twitter uit tegen de oorlog – je kunt een rijkaard niet kwaaier krijgen dan door zijn bootje te willen confisqueren. Het is voor de capo di tutti capi een bedreiging, die weerzin van zijn maffiamaatjes. Eentje wil er uit chagrijn zelfs zijn voetbalclub verkopen.

Intussen worden de bodybags met de lijken van Russische jongemannen naar het vaderland getransporteerd – daar maak je ook geen vrienden mee.

Misschien is Vladimir Vladimirovitsj inderdaad bezig met een verloren strijd. Maar zal hij dat ooit zelf inzien? Hoeveel doden moeten er vallen? Moet Kyiv eerst één groot Grozny worden? Wanneer is de Russische economie kapot genoeg?

Poetin heeft een fuik gezet, is er zelf ingezwommen en kan niet meer terug. Dat is gevaarlijk: dictators die verlies voelen aankomen hebben de neiging wild om zich heen te slaan.