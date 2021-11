Het geliefde duo Mark & Hugo kan altijd het land nog in met De Persconferentie

Het geliefde duo Mark & Hugo was na eindeloos ­smeken van hun trouwe publiek bereid gevonden nog eenmaal hun veelbejubelde show De persconferentie op te voeren. Een paar miljoen mensen zaten klaar, het kon zomaar de laatste keer zijn dat we Mark & Hugo in de vertrouwde samenstelling zouden zien optreden. Of het moet heel hard gaan met de cijfers, dan komt er misschien nog een extra show.

Mark & Hugo hebben in anderhalf jaar tijd, mede dankzij de briljante back-upvocalisten Irma & Corina, een show neergezet die nu al legendarisch is geworden. Het begin van de ­jaren twintig van de 21ste eeuw zullen worden herinnerd als die van Mark & Hugo met De persconferentie. In elk geval kunnen zij, mocht hun politieke loopbaan op een zeker moment eindigen, altijd nog met De persconferentie het land in.

De opbouw van de conference was als vanouds. Mark opende met zijn bekendste nummer, Dit moeten we samen doen. Een golf van herkenning ging door de zaal. Mark pakte meteen door met de klassiekers Blijf thuis bij klachten, Was je handen, Hoest in je elleboog en Zorg voor frisse lucht. Hier kreeg nostalgie de overhand; Mark voerde het publiek terug naar de knusse begintijd van de coronacrisis, toen het allemaal nog iets gezelligs en iets vriendelijks had, niemand aan bedreigen dacht en iedereen hoestte in de elleboog.

Na de bekende dijenkletser Anderhalve meter en het geactualiseerde nummer Werk thuis als het kan – minimaal 50 procent ging Mark soepel door met een conference die we in De persconferentie nog niet hadden gehoord, althans niet zo prominent, De QR-code. In een razend tempo somde hij tot hilariteit van het publiek op waar je straks je QR-code moet laten zien: op het buitenterras, op de kermis, bij de georganiseerde sport, in musea en op doorlooplocaties. Meteen pakte Mark door met bekender werk: Mondkapje in de winkels, mondkapje in de contactberoepen (behalve sekswerkers).

Hierna nam Hugo de show soepel over. Hij kwam meteen ijzersterk door met iets nieuws: De bedreiging van de huisartsen. In een meesterlijke solo kwam Hugo tot de slotsom dat het niet de bedoeling is dat je je huisarts bedreigt. Hij ging er vervolgens hard in met De ongemakkelijke waarheid: dat er op de ic’s veel patiënten liggen ‘die er niet hadden hoeven liggen’.

Wie had gedacht dat Hugo de aanval vervolgens zou af­maken en vaccinatie verplicht zou stellen, kwam bedrogen uit. Hij veranderde plotseling van toon en ging op de empatische toer: hij vroeg de ongevaccineerden hun standpunt nog eens te heroverwegen. In een fascinerend herhalend ritme: ‘Denkt u dat de vaccins niet voldoende zijn getest? Vraag! Denkt u dat u onvruchtbaar wordt? Vraag!’ Zo lief, ik maak me sterk dat we morgen onder de 10 procent ongevaccineerden zakken.

Meteen daarna kwam de zweep: Hugo bereidt een wet voor die toepassing van de QR-code op het werk mogelijk maakt. Met het nummer Boosterprik sloot Hugo zijn optreden sterk af. Misschien mag Hugo na deze overtuigende performance De persconferentie ook eens openen.

Maar goed, daarvoor moet hij er eerst maar eens voor zorgen dat hij op het toneel mag blijven staan. De formerende partijen moeten van Kamervoorzitter Bergkamp haast maken, en inderdaad sluiten zij niet uit dat het voor het eind van het jaar tot een regeerakkoord en een regering komt.

Of Hugo in een volgend kabinet samen met Mark mag doorgaan met De persconferentie is nog onzeker, maar gezien zijn vorm van dinsdagavond verdient hij zeker nog een kans.