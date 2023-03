Het gebruik van ons kostbare spoornet moet je goed regelen. Het is de vraag of dat lukt met allerlei treincowboys

Arriva op het station van Groningen. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

Prijsvechters

OV aanbesteden betekent een rode loper voor prijsvechters. Prijsvechters betekenen slecht onderhoud en slechte arbeidsvoorwaarden. Dat betekent uitval en stakingen, personeel dat wegloopt naar de NS en nog meer uitval. Er moeten méér lijnen naar de NS in plaats van minder.

Ik ben een zeer frequent treinreiziger en ik zie er uit als een onschuldige muts op leeftijd die babbelt met conducteurs en machinisten van diverse vervoerders. Zo kom je een hoop aan de weet.

Maria Rademaker, Leiden

Wanprestatie

Het verbaast me dat in de krant wordt beweerd dat Arriva het uitstekend doet. Ik deel die ervaring niet.

Regelmatig zie ik defecte deuren en gesloten toiletten. Ik reis sporadisch met Arriva op het traject Maastricht- Roermond en alleen al dit jaar ben ik tweemaal geconfronteerd met een defecte trein, onlangs nog op 21 maart. Informatie bleef uit, je moest zelf maar concluderen dat je de volgende trein moest nemen.

En maar hopen dat Arriva niet op haar moedermaatschappij Deutsche Bahn gaat lijken. Telkens als ik daarvan gebruik maak zijn er vertragingen - niet van minuten, maar soms van uren. Ik heb al twee keer een vlucht gemist ten gevolge van een wanprestatie van de Deutsche Bahn. Vorig jaar deed ik 3,5 uur langer over het traject Aken-Frankfurt Flughafen. Oorzaak: een opeenstapeling van uitgevallen motoren, verkorte treinen ten gevolge van kapotte koppelingen. Op de terugweg meer dan een uur vertraging.

In januari van dit jaar van hetzelfde laken een pak: meer dan een uur vertraging in de snijdende kou in ‘s-Hertogenrade. Het stationsgebouw was potdicht. Bovendien werd tot driemaal toe een ander perron aangegeven. Er ontstaat een beeld van structureel tekortschietend onderhoud. Ik kan me niet voorstellen dat ik alleen maar pech heb gehad.

Chris Caanen, Stein

Treincowboys

Arriva en andere rail-vervoerders willen dat NS niet het alleenrecht houdt op gebruik van onze kostbare spoornet-infrastructuur. Dat klinkt logisch: waarom mag niet iedereen daarvan gebruik maken?

Het gebruik van dure spullen moet je goed regelen. Ofwel met een realistisch tarief, of minstens door de maatschappelijke opbrengst te optimaliseren. Het is de vraag of dat lukt met allerlei treincowboys op het spoornet.

In ieder geval is het zaak om te redeneren vanuit optimaal gebruik, niet vanuit ‘eerlijke concurrentie'. Op het wegennet gaat dat aardig fout met al die pakketbezorgers die tegen standaard wegenbelasting heen en weer raggen op onze kostbare weg-infrastructuur.

In mijn omgeving worden glasvezelnetten aangelegd, twee apart van elkaar, maar dat betalen die bedrijven zelf. Vooralsnog althans, want de kosten worden uiteindelijk natuurlijk aan de klanten doorberekend. Wat een verspilling.

Robin Hemelrijk, Vlissingen

Niet aantrekkelijk meer

Ik gun iedereen in het westen en midden van het land onze ervaringen met Arriva. Misschien leidt dat tot meer aandacht voor het openbaar vervoer en zijn wij daar in de regio uiteindelijk ook bij gebaat.

Voor het openbaar vervoer van, en naar onze woonplaats zijn wij op Arriva aangewezen. In het begin betekende dat vooruitgang, zoals: beter onderhouden (maar nogal oncomfortabele) treintoestellen met toilet (helaas bijna altijd afgesloten) in plaats van de smerigste en oudste NS-treinen. En, tot onze grote vreugde, na enige tijd: elk halfuur een trein in plaats van één keer per uur. Daardoor hadden we niet alleen betere verbindingen met de rest van Nederland, maar ook met Aken.

Een tijdlang waren we nog wel tevreden over Arriva, maar sinds de halfuur-dienstregeling in december weer is teruggedraaid is het openbaar vervoer niet erg aantrekkelijk meer voor ons. Zo zie ik zelden of nooit een conducteur, wat vooral ’s avonds geregeld een onveilig gevoel geeft. Het traject tussen Nuth en Nijmegen kost mij geregeld drie uur of langer, waarvan een groot deel in een lawaaierige dieseltrein. Bij elke overstap moet ik uitchecken bij Arriva en inchecken bij NS of omgekeerd.

Dat kost tijd die ik hard nodig heb voor het afleggen van de grote afstanden om de zeer krappe aansluitingen te halen. Een minuut vertraging en de kans is groot dat dit niet meer lukt, wat dan meteen een uur extra reistijd betekent, omdat de treinen niet op elkaar wachten. Vertrek ik in de daluren, dan vervalt na zo’n overstap bovendien mijn dalurenvoordeel als ik inmiddels in de spits reis.

Blij met Arriva? Oordeel zelf.

Imma Muris, Nuth

Heimwee

Het artikel over Arriva vermeldt in één tussenzinnetje dat Deutsche Bahn de moedermaatschappij is van het vervoersbedrijf. Als de prestaties van moeder iets zeggen over dochter, dan zullen we met Arriva op het hoofdnet nog met heimwee terugdenken aan de dagen met NS. Vergeleken met het staatsbedrijf van onze oosterburen is NS uiterst punctueel klantgericht.

Ameling Algra, Den Haag