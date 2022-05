Het gebrek aan mensen van kleur in de journalistiek vertaalt zich in ongemakkelijke kritiekloosheid

Drie uur en negen stand-up cabaretiers later loopt de Comedy Store in West Hollywood leeg. Het niveau van de grappen lag hoog, al is het voor een Nederlander niet altijd gemakkelijk om het slang en de Amerikaanse inside jokes te volgen. De bekendste cabaretier die voorbijkwam, de van The Roast bekende Anthony Jeselnik, beklom het podium nadat een zwarte cabaretier en een vrouw hem waren voorgegaan. Hij keek rustig rond, met een strak gezicht, genoeg voor wat beginnend ongemak, tot zijn eerste zin kwam. ‘No more diversity, that shit is over now!’

Het was een grap, maar wel met een serieuze, en vaker terugkerende boodschap: hier in het Democratische Californië is men klaar met de destructieve politieke correctheid. Maar wat écht inspireert is de diversiteit van de cabaretiers én de kritische blik op de eigen groep. De zwarte cabaretiers zijn meedogenloos over zwarte Amerikanen, de vrouwen vegen de vloer aan met andere vrouwen, enzovoorts. Dat werkt heel goed; als deel van een groep heb je nu eenmaal de autoriteit om snoeiharde grappen over jouw eigen groep te maken, als een vorm van zelfspot.

In Nederland zijn we helaas nog niet zo ver. Het gebrek aan diversiteit in onze media en journalistiek zorgt af en toe voor gênante kritiekloosheid. Neem de 22-jarige Charlotte Marell, die zowel in deze krant als bij de VPRO op het schild werd gehesen. Marell is de geadopteerde dochter van een keurig kakkersgezin en begon met geld van haar vader een vastgoedfonds, waarmee ze huizen koopt voor starters. Ze werd door de vrouwelijke interviewers neergezet als een weldoener, die ‘starters helpt winnen op de woningmarkt’.

Witte, hoogopgeleide vrouwen reageerden euforisch op Twitter. ‘Humaan beleggen. Het kan en het wordt gedaan. Prins Bernard, eat your heart out!’, zei er eentje. Een ander jubelde ‘Wat een heldin!’ Maar geen van beide journalisten had zich in haar verdienmodel verdiept: Marell verdient fors aan de kansloze positie van starters op de woningmarkt. Nu is dat niet illegaal, maar een heldin? De pijnlijke waarheid is dat als deze rich kid een witte man was geweest, er nooit een enthousiaste journalist in haar BMW X5 was gestapt. Ja, van Quote misschien.

De column die oud-voetballer Clarence Seedorf tegenwoordig in NRC heeft, is een ander voorbeeld van dit soort positieve discriminatie. Zijn columns zijn van een erbarmelijk niveau, en bevatten bovendien onverholen Qatar-promotie, het oliestaatje waarvoor Seedorf ambassadeur is. Het opvoeren van Seedorf als scribent doet me denken aan Blaise Nkufo, de Zwitsers-Congolese spits van het kampioenselftal van FC Twente uit 2010. Die werd ooit gespot met een boek, om daarna consequent als ‘mysterieuze intellectueel’ te worden geduid door de vaderlandse voetbalpers.

Goede bedoelingen en wensdenken zijn gevaarlijk, omdat ze de waarheid veronachtzamen. En de waarheid is dat vrouwen of minderheden niet per definitie moreel superieur zijn. Wanneer we voor bepaalde groepen de lat lager leggen, en zo lang vrouwen voor de bühne een onoprecht zusterschap blijven belijden waarin alle kritiek op vrouwen als seksisme wordt weggehoond, doen we de waarheid geweld aan. Terwijl de journalistiek het tegenovergestelde beoogt.

De oplossing ligt in méér diversiteit in de journalistiek en de media, dan zijn er immers méér mensen die hun eigen groep kritisch en zonder angst gecanceled te worden kunnen beschrijven. Maar dat betekent niet dat kritiek voorbehouden moet zijn aan de eigen groep. Paternalisme en maternalisme maken de journalistiek ongeloofwaardig. De onsmakelijke jacht op een racisme- of seksismeverwijt is onliberaal en kwalijk. Neem mensen en de waarheid serieus, dát is inclusie.