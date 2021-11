Aan de universiteit van California in Santa Barbara is ophef over een nieuw te bouwen studentenhuis (een dormitory) waarin de meeste kamers geen ramen hebben. De architect wil er met de raamloze kamers voor zorgen dat de studenten zich niet terugtrekken op hun eigen kamer, maar ‘echt’ contact met elkaar hebben in de gemeenschappelijke ruimten, waar wel zonlicht is. Saillant detail: de architect is geen fulltime architect, maar wel degene die de miljoenen voor het studentenhuis doneert. Het gebouw in wording wordt binnen de universiteit al ‘Dormzilla’ genoemd.

Het is mooi als architecten nadenken over hoe mensen zich zullen voelen in hun gebouw. Maar waarom hebben zo veel architecten de behoefte om de mens ook nog eens te sturen? De Amsterdamse School, verder prachtig, kenmerkt zich door kleine ramen die vaak niet open kunnen. Hiermee werd voorkomen dat vrouwen uit de ramen gingen hangen om met elkaar te praten. Dat zou maar afleiden van het huishouden.