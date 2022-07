Ik was getuige van een belangrijk moment in een mensenleven. Het mensenleven in kwestie behoorde toe aan een mij onbekend meisje van een jaar of zes, zeven. Het gebeurde in de speeltuin, waar ze vol enthousiasme naar de schommels rende.

Ze begon meteen verwoed te schommelen, maar na een paar keer heen en weer voltrok zich dat belangrijke moment: ze begon na te denken over wat ze deed. Het schommelen viel stil.

Ik kon natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar haar gezicht liet duidelijk vertwijfeling zien. Iets in de trant van: waarom doe ik dit? Wat is er eigenlijk leuk aan schommelen? Waarom wordt er van mij verwacht dat ik hier blij van word? Vinden andere kinderen dit wél oprecht fantastisch?

Ze probeerde zichzelf nog even halfslachtig aan te slingeren, maar ze had gegeten van de boom der wijsheid, dus echte onbevangen lol zat er niet meer in.