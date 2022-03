Stephen Wilhite, de bedenker van de gif, is dood. Een belangrijk man. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik af en toe een bewegend plaatje van een breiende kabouter kan appen. Daarnaast heeft hij ons Nederlandssprekenden een toevoeging gegeven aan een beperkte, maar interessante collectie woorden. Het gaat om woorden waar je ‘de’ of ‘het’ voor kunt zetten, waarbij de betekenis verandert – de/het gif. Andere voorbeelden zijn portier, bos, pad, vizier, deel, gemaal, kant, jacht, stof, en er zijn er nog meer. Onthoud dit voor een moment dat je op een regiobus staat te wachten met een lege telefoon.

Ook in Amerika is het gifje trouwens taalkundig interessant, maar dan vanwege de uitspraak. Er heerst onzekerheid: moet je ‘dzjif’ zeggen of ‘ghif’? De combinatie ‘gi’ leidt meestal tot een ‘dzj’-klank, maar ‘gif’ staat voor ‘graphics interchange format’, en dat zou weer pleiten voor de g van ‘graphics’. Stephen Wilhite wilde niets van deze discussie weten. Het was ‘dzjif’, punt.