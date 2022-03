Het was voor mij een nieuwe uitdrukking: iemand beter inside pissing out hebben, dan outside pissing in. De Jonge appte dit over zijn partijgenoot Sywert, en hij parafraseerde Lyndon Johnson, die zijn criticasters ook liever binnenboord hield. Het zegt iets over de sfeer bij het CDA.

Zo’n citaat zet aan tot nadenken: zou ik zelf weleens iemand zijn geweest die ‘inside pissing out’ gehouden moest worden? Ik denk het niet, al is het maar omdat vrouwen altijd laagbijdegronds plassen en dus niet geschikt zijn voor de edele kunst van het richtingplassen. Je zit vooral te hopen dat je je eigen voet niet raakt.

Maar misschien gaat het ook helemaal niet om wie waarheen plast. Het gaat erom wie er beslist wiens plasje ertoe doet. En zo is een onaardige opmerking over een partijgenoot eigenlijk een compliment. Zoals wel vaker komt het allemaal neer op gezeik over macht.