Het gaat een keer mis met mijn labbekakkige gedrag, maar dat doe ik voor jullie

Uitstelgedrag leidt tot ellende, Eva wéét het, maar ja, doe er maar eens wat aan.

‘Korte afrekening maakt lange vriendschap.’

Mijn moeder zat een woordkraker te maken en keek mij over haar bril heen aan: ‘Ken jij die uitdrukking?’

Nee, maar de betekenis wel, dacht ik. Korte afrekening, zeker weten, bekend terrein. Alleen: hoelang duurde het voor je zoiets onder de knie kreeg?

Terug naar Krommenie, eind jaren tachtig. Ik was 10 en wilde een gitaar. Ik kreeg er een te leen, van Pieter Groot, de baas van de schoenenwinkel. Vrolijk nam ik het ding op mijn rug mee naar huis, vrolijk zat ik er een paar weken op te pielen, piepend en krakend kwam ik uiteindelijk tot een soort Sunday Bloody Sunday.

Daarna was het klaar, zoals dat gaat.

Ja, en dán moet je zo’n geleende gitaar dus terugbrengen, flesje wijn erbij, hartelijk dank, maar nu ga ik op jazzballet. Maar dat deed ik niet. Waaróm niet, valt dertig jaar later niet meer te achterhalen. Te nonchalant, te lui, misschien geloofde ik toen nog in de lieve leugen dat ik er op een later moment ‘echt nog wel mee zou doorgaan’, een houding die je lang kunt volhouden trouwens, jaren later heb ik ’m ook weer toegepast op mijn cursus Spaans.

En dus stond de geleende gitaar van Pieter Groot al snel te verstoffen in een hoek van mijn slaapkamer, de snaren steeds slapper, de frets steeds doffer. Hoe langer ik de gitaar in bezit hield, hoe minder ik in de buurt van de schoenenwinkel durfde te komen, net zolang tot ik die gitaar überhaupt niet meer terug durfde te brengen omdat, tadaa, het al zo lang had geduurd. Wat overbleef: de eeuwige, ook niet meer op te lossen last van schuld, want Pieter Groot ging dood, en dat gevoel heb ik dertig jaar na dato nóg, de kleine wraak van de schuldeiser op de schuldenaar.

Nu overkomt zulks je precies één keer zou je denken, daarna weet je beter, maar dat is buiten de menselijke conditie gerekend, ze hebben er niet voor niets een gezegde van gemaakt.

Dertig jaar later komt het dus nog geregeld voor dat iemand mij belt op een moment dat ik daar even geen tijd voor heb, waarna ik me voorneem diegene die avond terug te bellen, wat ik vervolgens vergeet, waarna ik daar elke dag aan denk, zonder diegene alsnog terug te bellen want alweer druk en belangrijk, en omdat ik vind dat diegene het verdient teruggebeld te worden op een moment dat ik daar ook echt tijd voor heb, wat nooit het geval is, waardoor het dus niet gebeurt. Resultaat: een sluimerend, slecht gevoel dat eerst wegebt, maar weer helemaal terug is op het moment dat die ander maar weer eens een poging doet.

Laatst, bedrijfsfeestje in een onverwarmde hal, kosmopolitisch gezelschap van schrijvers, wetenschappers en televisiemensen om ons heen. De vrouw die ik jaren geleden unfair had behandeld stond tegenover me en zei dat het goed was, zand erover, geeft niks meid, we zitten er allemaal weleens naast, maar ik pakte haar arm en hield vol, nee nee, het was dom geweest, ronduit onvolwassen gedrag, sorry sorry sorry, ik kon het niet genoeg benadrukken.

Met de kater kwam het besef dat ik haar al veel eerder had moeten bellen, recht door zee en uit eigen beweging, zonder de luxe van de toevallige ontmoeting, in ieder geval zonder die door drank versterkte zweem van zelfbeklag, maar dat was achteraf. Het gaat natuurlijk een keer mis met dit labbekakkige gedrag, maar dat doe ik voor jullie, zodat jullie die fout niet hoeven maken. Dus hup, bel op, maakt het goed, hou het kort, doe het vandaag nog, bedank me later.